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https://ria.ru/20201113/samolet-1584468602.html
Фрагменты аварийно севшего в Новосибирске Ан-124 нашли за пределами ВПП
Фрагменты аварийно севшего в Новосибирске Ан-124 нашли за пределами ВПП
Фрагмент совершившего аварийную посадку в Новосибирске грузового самолета Ан-124 нашли в нескольких километрах от аэропорта Толмачево, передает корреспондент... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:33
2020-11-13T14:04
толмачево (аэропорт)
ан-124
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Фрагмент совершившего аварийную посадку в Новосибирске грузового самолета Ан-124 нашли в нескольких километрах от аэропорта Толмачево, передает корреспондент РИА Новости.Фрагмент, предположительно, разрушившегося в полете двигателя, находится в поле на траектории взлета самолета в нескольких километрах от аэропорта. Его взяли под охрану сотрудники правоохранительных органов.В социальных сетях очевидцы также сообщают, что фрагменты самолета упали на площадки расположенных неподалеку предприятий. В свою очередь, в пресс-службе расположенного в этом районе Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области РИА Новости сообщили, что не обнаружили каких либо повреждений на своей территории."Специально созданная комиссия обследует территорию Промышленно-логистического парка Новосибирской области на предмет последствий аварийной ситуации с самолетом. На данный момент повреждений инфраструктуры парка не обнаружено, все службы парка и резиденты работают в штатном режиме", - сказали в ПЛП.Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей – он частично разрушился - фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.Представитель Росавиации ранее сообщила журналистам, что самолет совершил вынужденную посадку из-за обнаруженных неполадок в одном из двигателей. СК по факту аварийной посадки возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20201113/samolet-1584418481.html
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Кадры аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске
Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» Ан-124 после взлета по маршруту Новосибирск–Вена совершил вынужденную посадку.
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толмачево (аэропорт), ан-124, новосибирск, происшествия

Фрагменты аварийно севшего в Новосибирске Ан-124 нашли за пределами ВПП

13:33 13.11.2020 (обновлено: 14:04 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧасть разрушенного двигателя самолета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" в поле неподалеку от новосибирского международного аэропорта "Толмачево"
Часть разрушенного двигателя самолета Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр в поле неподалеку от новосибирского международного аэропорта Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Фрагмент совершившего аварийную посадку в Новосибирске грузового самолета Ан-124 нашли в нескольких километрах от аэропорта Толмачево, передает корреспондент РИА Новости.
Фрагмент, предположительно, разрушившегося в полете двигателя, находится в поле на траектории взлета самолета в нескольких километрах от аэропорта. Его взяли под охрану сотрудники правоохранительных органов.
В социальных сетях очевидцы также сообщают, что фрагменты самолета упали на площадки расположенных неподалеку предприятий. В свою очередь, в пресс-службе расположенного в этом районе Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области РИА Новости сообщили, что не обнаружили каких либо повреждений на своей территории.
"Специально созданная комиссия обследует территорию Промышленно-логистического парка Новосибирской области на предмет последствий аварийной ситуации с самолетом. На данный момент повреждений инфраструктуры парка не обнаружено, все службы парка и резиденты работают в штатном режиме", - сказали в ПЛП.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей – он частично разрушился - фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.
Выкатившийся за пределы взлетной полосы в Новосибирске грузовой самолет АН-124 авиакомпании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 09:51
Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске
Представитель Росавиации ранее сообщила журналистам, что самолет совершил вынужденную посадку из-за обнаруженных неполадок в одном из двигателей. СК по факту аварийной посадки возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
 
Толмачево (аэропорт)Ан-124НовосибирскПроисшествия
 
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