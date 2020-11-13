https://ria.ru/20201113/samolet-1584468602.html

Фрагменты аварийно севшего в Новосибирске Ан-124 нашли за пределами ВПП

Фрагменты аварийно севшего в Новосибирске Ан-124 нашли за пределами ВПП

Фрагмент совершившего аварийную посадку в Новосибирске грузового самолета Ан-124 нашли в нескольких километрах от аэропорта Толмачево, передает корреспондент... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:33

2020-11-13T13:33

2020-11-13T14:04

толмачево (аэропорт)

ан-124

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Фрагмент совершившего аварийную посадку в Новосибирске грузового самолета Ан-124 нашли в нескольких километрах от аэропорта Толмачево, передает корреспондент РИА Новости.Фрагмент, предположительно, разрушившегося в полете двигателя, находится в поле на траектории взлета самолета в нескольких километрах от аэропорта. Его взяли под охрану сотрудники правоохранительных органов.В социальных сетях очевидцы также сообщают, что фрагменты самолета упали на площадки расположенных неподалеку предприятий. В свою очередь, в пресс-службе расположенного в этом районе Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области РИА Новости сообщили, что не обнаружили каких либо повреждений на своей территории."Специально созданная комиссия обследует территорию Промышленно-логистического парка Новосибирской области на предмет последствий аварийной ситуации с самолетом. На данный момент повреждений инфраструктуры парка не обнаружено, все службы парка и резиденты работают в штатном режиме", - сказали в ПЛП.Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей – он частично разрушился - фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.Представитель Росавиации ранее сообщила журналистам, что самолет совершил вынужденную посадку из-за обнаруженных неполадок в одном из двигателей. СК по факту аварийной посадки возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20201113/samolet-1584418481.html

новосибирск

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Кадры аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» Ан-124 после взлета по маршруту Новосибирск–Вена совершил вынужденную посадку. 2020-11-13T13:33 true PT0M32S

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толмачево (аэропорт), ан-124, новосибирск, происшествия