https://ria.ru/20201113/samolet-1584455127.html

СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирское... РИА Новости, 13.11.2020

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ан-124

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК/САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.Инцидент произошел в пятницу: один из самых грузоподъемных самолетов в мире Ан-124 сразу после вылета в Вену аварийно приземлился и выкатился за пределы ВПП.При посадке самолет получил серьезные повреждение одного из двигателей, а также фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.Следственная группа осматривает место ЧП, самолет, изымает необходимую документацию, допрашивает членов экипажа и очевидцев.Кроме того, проверку по факту ЧП начала Ульяновская транспортная прокуратура – по месту регистрации компании "Волга-Днепр". Об этом говорится в релизе Приволжской транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20201113/samolet-1584418481.html

новосибирск

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Кадры аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» Ан-124 после взлета по маршруту Новосибирск–Вена совершил вынужденную посадку. 2020-11-13T12:27 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-124, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия