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https://ria.ru/20201113/samolet-1584455127.html
СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске
СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирское... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:27
2020-11-13T12:58
ан-124
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК/САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.Инцидент произошел в пятницу: один из самых грузоподъемных самолетов в мире Ан-124 сразу после вылета в Вену аварийно приземлился и выкатился за пределы ВПП.При посадке самолет получил серьезные повреждение одного из двигателей, а также фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.Следственная группа осматривает место ЧП, самолет, изымает необходимую документацию, допрашивает членов экипажа и очевидцев.Кроме того, проверку по факту ЧП начала Ульяновская транспортная прокуратура – по месту регистрации компании "Волга-Днепр". Об этом говорится в релизе Приволжской транспортной прокуратуры.
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60
Кадры аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске
Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» Ан-124 после взлета по маршруту Новосибирск–Вена совершил вынужденную посадку.
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ан-124, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

12:27 13.11.2020 (обновлено: 12:58 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту "Толмачево"
Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК/САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в пятницу: один из самых грузоподъемных самолетов в мире Ан-124 сразу после вылета в Вену аварийно приземлился и выкатился за пределы ВПП.
При посадке самолет получил серьезные повреждение одного из двигателей, а также фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.
"Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", по … части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в релизе.
Следственная группа осматривает место ЧП, самолет, изымает необходимую документацию, допрашивает членов экипажа и очевидцев.
Кроме того, проверку по факту ЧП начала Ульяновская транспортная прокуратура – по месту регистрации компании "Волга-Днепр". Об этом говорится в релизе Приволжской транспортной прокуратуры.
Выкатившийся за пределы взлетной полосы в Новосибирске грузовой самолет АН-124 авиакомпании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 09:51
Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске
 
Ан-124Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
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