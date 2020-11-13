СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске
12:27 13.11.2020 (обновлено: 12:58 13.11.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту "Толмачево"
НОВОСИБИРСК/САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в пятницу: один из самых грузоподъемных самолетов в мире Ан-124 сразу после вылета в Вену аварийно приземлился и выкатился за пределы ВПП.
При посадке самолет получил серьезные повреждение одного из двигателей, а также фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.
"Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", по … части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в релизе.
Следственная группа осматривает место ЧП, самолет, изымает необходимую документацию, допрашивает членов экипажа и очевидцев.
Кроме того, проверку по факту ЧП начала Ульяновская транспортная прокуратура – по месту регистрации компании "Волга-Днепр". Об этом говорится в релизе Приволжской транспортной прокуратуры.