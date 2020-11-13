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https://ria.ru/20201113/samolet-1584428608.html
Источник: Ан-124 повредил ВПП при аварийной посадке в Новосибирске
Источник: Ан-124 повредил ВПП при аварийной посадке в Новосибирске
Грузовой самолет Ан-124 при аварийной посадке в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" повредил взлетно-посадочную полосу, 10 рейсов отправлены на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:37
2020-11-13T12:10
ан-124
волга-днепр
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Грузовой самолет Ан-124 при аварийной посадке в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" повредил взлетно-посадочную полосу, 10 рейсов отправлены на запасные аэродромы, готовится вторая ВПП, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее сообщалось, что в пятницу Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Росавиации, причина - в неполадках с двигателем. СК начал проверку."Судно получило повреждение двигателя, фюзеляжа, шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. В результате произошедшего повреждена взлетно-посадочная полоса, в связи с чем аэропорт "Толмачево" закрыт до 14.30 (10.31 мск) для подготовки второй ВПП", - сообщил собеседник агентства.Источник отметил, что 10 рейсов, которые должен был принять аэропорт, отправлены на запасные аэродромы, один вылет из "Толмачево" задерживается.
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РИА Новости
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96
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353
60
Кадры аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске
Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» Ан-124 после взлета по маршруту Новосибирск–Вена совершил вынужденную посадку.
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ан-124, волга-днепр , следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новосибирск, происшествия

Источник: Ан-124 повредил ВПП при аварийной посадке в Новосибирске

10:37 13.11.2020 (обновлено: 12:10 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124 произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту "Толмачево"
Самолет Ан-124 произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Грузовой самолет Ан-124 при аварийной посадке в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" повредил взлетно-посадочную полосу, 10 рейсов отправлены на запасные аэродромы, готовится вторая ВПП, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что в пятницу Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Росавиации, причина - в неполадках с двигателем. СК начал проверку.
"Судно получило повреждение двигателя, фюзеляжа, шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. В результате произошедшего повреждена взлетно-посадочная полоса, в связи с чем аэропорт "Толмачево" закрыт до 14.30 (10.31 мск) для подготовки второй ВПП", - сообщил собеседник агентства.
Источник отметил, что 10 рейсов, которые должен был принять аэропорт, отправлены на запасные аэродромы, один вылет из "Толмачево" задерживается.
Самолет Ан-124 произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 09:51
Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске
 
Ан-124Волга-ДнепрСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)НовосибирскПроисшествия
 
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