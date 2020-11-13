https://ria.ru/20201113/sammit-1584470332.html
Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите в субботу
Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите в субботу
Президент РФ Владимир Путин в субботу выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:36
2020-11-13T13:36
2020-11-13T13:36
ассоциация государств юго-восточной азии
дмитрий песков
владимир путин
ханой
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Пятнадцатый Восточноазиатский саммит (ВАС) проходит 11-15 ноября в Ханое (Вьетнам) в формате видеоконференции.Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Создан в 2005 году и проводится ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.Участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее партнеры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.
https://ria.ru/20201111/sammit-1583756630.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ассоциация государств юго-восточной азии, дмитрий песков, владимир путин, ханой, сша, в мире