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Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите в субботу
Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите в субботу
Президент РФ Владимир Путин в субботу выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:36
2020-11-13T13:36
ассоциация государств юго-восточной азии
дмитрий песков
владимир путин
ханой
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Пятнадцатый Восточноазиатский саммит (ВАС) проходит 11-15 ноября в Ханое (Вьетнам) в формате видеоконференции.Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Создан в 2005 году и проводится ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.Участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее партнеры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.
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ассоциация государств юго-восточной азии, дмитрий песков, владимир путин, ханой, сша, в мире

Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите в субботу

13:36 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пятнадцатый Восточноазиатский саммит (ВАС) проходит 11-15 ноября в Ханое (Вьетнам) в формате видеоконференции.

"Завтра у президента намечено также участие в заседании Восточноазиатского саммита, во Вьетнаме он проходит. Россия всегда принимает достаточно активное участие в ВАС. Завтра в режиме видеоконференции президент выступит там и послушает выступления своих коллег из стран восточноазиатского региона", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Создан в 2005 году и проводится ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.
Участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее партнеры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.
Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 00:53
Восточноазиатский саммит
 
Ассоциация государств Юго-Восточной АзииДмитрий ПесковВладимир ПутинХанойСШАВ мире
 
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