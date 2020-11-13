https://ria.ru/20201113/sakhar-1584437626.html
ФАС заявила, что на рынке сахара планировали создать картель
ФАС заявила, что на рынке сахара планировали создать картель
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках масштабной проверки на рынке сахара РФ обнаружила документы, подтверждающие намерение участников отрасли... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:15
2020-11-13T11:15
2020-11-13T11:15
союзроссахар
русагро
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках масштабной проверки на рынке сахара РФ обнаружила документы, подтверждающие намерение участников отрасли создать картель. Расследование продолжается, первые итоги регулятор рассчитывает подвести в конце текущего или начале следующего года, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев.Если картель будет доказан, его участникам могут грозить штрафы в размере 15% оборота компании на рынке сахара, а виновным топ-менеджерам - уголовная ответственность, отметил собеседник агентства."Понимая значимость проблемы, мы работаем ударными темпами и, думаю, до конца года, может, в начале следующего, подведем уже какие-то результаты", - сказал Тенишев.По его словам, среди компаний, в отношении которых проводятся проверки - "Русагро", "Продимекс", "Доминант". "Есть вопрос по противодействию внеплановым проверкам ФАС: в отношении компании "Доминант" акт о противодействии составлен", - сказал собеседник агентства."Мое мнение, независимо от того, "Доминант" это или иная компания: если компания оказывает противодействие нашей проверке, значит, им есть что скрывать, и мы на верном пути. А мы находим документы, где прямо прописано, кто, как и при каких обстоятельствах должен был в этот картель вступать", - добавил он.По данным Росстата, сахар в октябре подорожал к сентябрю на 18,3%, а к 9 ноября - на 62% по сравнению с началом года. Скачок цен на сахар в России был и весной: например, за март - на 13,5%. ФАС в начале апреля сообщала, что получает жалобы на изменение цен по широкому спектру товаров, включая сахар. На этом фоне ведомство организовало внеплановые проверки ряда компаний, занимающихся производством, фасовкой и оптовой торговлей сахаром, на предмет картельного сговора. В конце октября ФАС начала проверку Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар").
https://ria.ru/20201113/sakhar-1584432621.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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союзроссахар, русагро , федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) в рамках масштабной проверки на рынке сахара РФ обнаружила документы, подтверждающие намерение участников отрасли создать картель. Расследование продолжается, первые итоги регулятор рассчитывает подвести в конце текущего или начале следующего года, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев.
"Мы нашли документы о том, что планировалось создание картеля. Не буду говорить, между кем и кем - но такие материалы есть. Но заметьте, я сказал "планировалось" - это не значит, что он был создан, что он есть. Но версию о том, были ли реализованы планы наших сахарных заводчиков, сахаропоставщиков, мы сейчас проверяем. Проверяем тщательно", - сказал он.
Если картель будет доказан, его участникам могут грозить штрафы в размере 15% оборота компании на рынке сахара, а виновным топ-менеджерам - уголовная ответственность, отметил собеседник агентства.
"Понимая значимость проблемы, мы работаем ударными темпами и, думаю, до конца года, может, в начале следующего, подведем уже какие-то результаты", - сказал Тенишев.
По его словам, среди компаний, в отношении которых проводятся проверки - "Русагро", "Продимекс", "Доминант". "Есть вопрос по противодействию внеплановым проверкам ФАС: в отношении компании "Доминант" акт о противодействии составлен", - сказал собеседник агентства.
"Мое мнение, независимо от того, "Доминант" это или иная компания: если компания оказывает противодействие нашей проверке, значит, им есть что скрывать, и мы на верном пути. А мы находим документы, где прямо прописано, кто, как и при каких обстоятельствах должен был в этот картель вступать", - добавил он.
По данным Росстата
, сахар в октябре подорожал к сентябрю на 18,3%, а к 9 ноября - на 62% по сравнению с началом года. Скачок цен на сахар в России был и весной: например, за март - на 13,5%. ФАС в начале апреля сообщала, что получает жалобы на изменение цен по широкому спектру товаров, включая сахар. На этом фоне ведомство организовало внеплановые проверки ряда компаний, занимающихся производством, фасовкой и оптовой торговлей сахаром, на предмет картельного сговора. В конце октября ФАС начала проверку Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар
").