https://ria.ru/20201113/sakhar-1584437626.html

ФАС заявила, что на рынке сахара планировали создать картель

ФАС заявила, что на рынке сахара планировали создать картель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках масштабной проверки на рынке сахара РФ обнаружила документы, подтверждающие намерение участников отрасли... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:15

2020-11-13T11:15

2020-11-13T11:15

союзроссахар

русагро

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576204790_0:151:3076:1881_1400x0_80_0_0_4fe81ec2260a000500337dec8410d78d.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках масштабной проверки на рынке сахара РФ обнаружила документы, подтверждающие намерение участников отрасли создать картель. Расследование продолжается, первые итоги регулятор рассчитывает подвести в конце текущего или начале следующего года, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев.Если картель будет доказан, его участникам могут грозить штрафы в размере 15% оборота компании на рынке сахара, а виновным топ-менеджерам - уголовная ответственность, отметил собеседник агентства."Понимая значимость проблемы, мы работаем ударными темпами и, думаю, до конца года, может, в начале следующего, подведем уже какие-то результаты", - сказал Тенишев.По его словам, среди компаний, в отношении которых проводятся проверки - "Русагро", "Продимекс", "Доминант". "Есть вопрос по противодействию внеплановым проверкам ФАС: в отношении компании "Доминант" акт о противодействии составлен", - сказал собеседник агентства."Мое мнение, независимо от того, "Доминант" это или иная компания: если компания оказывает противодействие нашей проверке, значит, им есть что скрывать, и мы на верном пути. А мы находим документы, где прямо прописано, кто, как и при каких обстоятельствах должен был в этот картель вступать", - добавил он.По данным Росстата, сахар в октябре подорожал к сентябрю на 18,3%, а к 9 ноября - на 62% по сравнению с началом года. Скачок цен на сахар в России был и весной: например, за март - на 13,5%. ФАС в начале апреля сообщала, что получает жалобы на изменение цен по широкому спектру товаров, включая сахар. На этом фоне ведомство организовало внеплановые проверки ряда компаний, занимающихся производством, фасовкой и оптовой торговлей сахаром, на предмет картельного сговора. В конце октября ФАС начала проверку Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар").

https://ria.ru/20201113/sakhar-1584432621.html

https://ria.ru/20201113/sakhar-1584415435.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзроссахар, русагро , федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика