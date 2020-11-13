ФАС заявила, что в России нет дефицита или ажиотажного спроса на сахар
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает дефицита или ажиотажного спроса на сахар в России, причин для паники, по мнению ведомства, нет, заявил в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев.
"Ни дефицита, ни ажиотажного спроса нет. Прошу понять: рост цен сейчас - вещь достаточно относительная. Если принять во внимание, что цены падали несколько лет, то это может быть не более, чем отскок", - сказал он.
"Причин для паники точно нет. У меня документы лежат на столе, таблицы, графики, причем это данные и статистики, и самих производителей сахара. С рынком у нас все в порядке, с производством сахара - тоже", - добавил собеседник агентства.
По данным Росстата, стоимость килограмма сахара в России по состоянию на 9 ноября составила 50,6 рубля - это в 1,6 раза (на 62,1%) больше, чем на 9 января текущего года (31,21 рубля за килограмм). Сахар активно дорожал весной: в марте цены на него выросли сразу на 13,5% к февралю, а в апреле - на 7,1%. Рост цен наблюдается и осенью: в сентябре сахар подорожал на 7,8% в месячном выражении, за октябрь - на 18,3%.
При этом производство сахара в России в последние годы превышает потребление. Объем производства свекловичного сахара в 2019-2020 сельскохозяйственном году в России составил порядка 7,6 миллиона тонн, а его потребление - порядка 6 миллионов тонн. Значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов, что в свою очередь повлияло на снижение цен на сахар.
Так, в конце 2019 года и начале 2020 года оптовые цены на сахар были вдвое ниже, чем в конце 2018 года и находились на многолетних минимумах. Перепроизводство за последние годы повлияло на сокращение посевных площадей. По данным Росстата, посевные площади под сахарную свеклу в России в хозяйствах всех категорий в 2020 году составили 927,8 тысячи гектаров, что на 19% меньше, чем годом ранее.