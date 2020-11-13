https://ria.ru/20201113/sakhar-1584415435.html

В ФАС объяснили рост цен на сахар

В ФАС объяснили рост цен на сахар

Рост цен на сахар — это отскок после длительного периода падения, заявил в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:28

2020-11-13T09:28

2020-11-13T12:18

россия

сахар

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568729958_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ffae4c04b9fab027a0bb331cb7c6eb07.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Рост цен на сахар — это отскок после длительного периода падения, заявил в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев."Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен", — пояснил он.По данным Росстата, на 9 ноября килограмм сахара стоил 50,6 рубля — это в 1,6 раза больше, чем на 9 января (31,21 рубля). Цены активно росли весной: в марте сразу на 13,5 процента по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 7,1 процента. Рост продолжился и осенью: за сентябрь сахар подорожал на 7,8 процента, за октябрь — на 18,3.При этом в последние годы производство сахара в России превышает потребление. Так, в 2019-2020-м сельскохозяйственном году его произвели порядка 7,6 миллиона тонн, а потребили около шести миллионов. В результате сформировались существенные товарные запасы, что и повлияло на снижение цен — в конце прошлого и начале этого года оптовые цены на сахар опускались до многолетних минимумов — вдвое ниже, чем в конце 2018-го.Перепроизводство повлияло и на сокращение посевных площадей. В этом году сахарной свеклой засеяли 927,8 тысячи гектаров — на 19 процентов меньше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20201106/produkty-1583444680.html

https://ria.ru/20201113/sakhar-1584437626.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика