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https://ria.ru/20201113/sakhar-1584415435.html
В ФАС объяснили рост цен на сахар
В ФАС объяснили рост цен на сахар
Рост цен на сахар — это отскок после длительного периода падения, заявил в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:28
2020-11-13T12:18
россия
сахар
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Рост цен на сахар — это отскок после длительного периода падения, заявил в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев."Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен", — пояснил он.По данным Росстата, на 9 ноября килограмм сахара стоил 50,6 рубля — это в 1,6 раза больше, чем на 9 января (31,21 рубля). Цены активно росли весной: в марте сразу на 13,5 процента по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 7,1 процента. Рост продолжился и осенью: за сентябрь сахар подорожал на 7,8 процента, за октябрь — на 18,3.При этом в последние годы производство сахара в России превышает потребление. Так, в 2019-2020-м сельскохозяйственном году его произвели порядка 7,6 миллиона тонн, а потребили около шести миллионов. В результате сформировались существенные товарные запасы, что и повлияло на снижение цен — в конце прошлого и начале этого года оптовые цены на сахар опускались до многолетних минимумов — вдвое ниже, чем в конце 2018-го.Перепроизводство повлияло и на сокращение посевных площадей. В этом году сахарной свеклой засеяли 927,8 тысячи гектаров — на 19 процентов меньше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20201106/produkty-1583444680.html
https://ria.ru/20201113/sakhar-1584437626.html
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россия, сахар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

В ФАС объяснили рост цен на сахар

09:28 13.11.2020 (обновлено: 12:18 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете "Глобус" в Москве
Покупатель в гипермаркете Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Рост цен на сахар — это отскок после длительного периода падения, заявил в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев.
"Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен", — пояснил он.
Покупатель в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 19:15
Росстат рассказал, какие продукты подорожали в октябре сильнее всего
По данным Росстата, на 9 ноября килограмм сахара стоил 50,6 рубля — это в 1,6 раза больше, чем на 9 января (31,21 рубля). Цены активно росли весной: в марте сразу на 13,5 процента по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 7,1 процента. Рост продолжился и осенью: за сентябрь сахар подорожал на 7,8 процента, за октябрь — на 18,3.
При этом в последние годы производство сахара в России превышает потребление. Так, в 2019-2020-м сельскохозяйственном году его произвели порядка 7,6 миллиона тонн, а потребили около шести миллионов. В результате сформировались существенные товарные запасы, что и повлияло на снижение цен — в конце прошлого и начале этого года оптовые цены на сахар опускались до многолетних минимумов — вдвое ниже, чем в конце 2018-го.
Перепроизводство повлияло и на сокращение посевных площадей. В этом году сахарной свеклой засеяли 927,8 тысячи гектаров — на 19 процентов меньше, чем годом ранее.
Сахар - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
11:15
ФАС заявила, что на рынке сахара планировали создать картель
 
РоссияСахарФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
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