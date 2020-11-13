Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/sakhalin-1584422684.html
На Сахалине водитель за полтора года сбил четверых на одном месте
На Сахалине водитель за полтора года сбил четверых на одном месте
Житель Сахалина за последние полтора года сбил на внедорожнике на одном и том же месте четверых человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:05
2020-11-13T10:05
toyota land cruiser prado
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1400x0_80_0_0_e89b4c4913f7f9b509ae59d3108b6dcd.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Сахалина за последние полтора года сбил на внедорожнике на одном и том же месте четверых человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД в пятницу.В четверг 62-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске семейную пару, мужчину 59 лет и женщину 56 лет. Мужчина выжил, а женщина позже скончалась в больнице.В ходе разбирательства выяснилось, что это не первый подобный случай в биографии водителя.
https://ria.ru/20201113/dtp-1584411004.html
южно-сахалинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1400x0_80_0_0_3701790ece6b2386218f873bca0735fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
toyota land cruiser prado, южно-сахалинск, происшествия

На Сахалине водитель за полтора года сбил четверых на одном месте

10:05 13.11.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Сахалина за последние полтора года сбил на внедорожнике на одном и том же месте четверых человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД в пятницу.
В четверг 62-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске семейную пару, мужчину 59 лет и женщину 56 лет. Мужчина выжил, а женщина позже скончалась в больнице.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
08:48
Число погибших в ДТП с четырьмя машинами в Кемерово увеличилось до двух
В ходе разбирательства выяснилось, что это не первый подобный случай в биографии водителя.
"Этот же человек на этом же автомобиле и на том же пешеходном переходе 25 июня прошлого года сбил женщину с 13-летней дочерью. Они получили травмы различной степени тяжести", - сообщил представитель ГИБДД.
 
Toyota Land Cruiser PradoЮжно-СахалинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния