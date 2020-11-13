https://ria.ru/20201113/sakhalin-1584422684.html
На Сахалине водитель за полтора года сбил четверых на одном месте
На Сахалине водитель за полтора года сбил четверых на одном месте
Житель Сахалина за последние полтора года сбил на внедорожнике на одном и том же месте четверых человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:05
2020-11-13T10:05
2020-11-13T10:05
toyota land cruiser prado
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Сахалина за последние полтора года сбил на внедорожнике на одном и том же месте четверых человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД в пятницу.В четверг 62-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске семейную пару, мужчину 59 лет и женщину 56 лет. Мужчина выжил, а женщина позже скончалась в больнице.В ходе разбирательства выяснилось, что это не первый подобный случай в биографии водителя.
https://ria.ru/20201113/dtp-1584411004.html
южно-сахалинск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
toyota land cruiser prado, южно-сахалинск, происшествия