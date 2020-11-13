https://ria.ru/20201113/sakhalin-1584422684.html

На Сахалине водитель за полтора года сбил четверых на одном месте

На Сахалине водитель за полтора года сбил четверых на одном месте

Житель Сахалина за последние полтора года сбил на внедорожнике на одном и том же месте четверых человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:05

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toyota land cruiser prado

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Сахалина за последние полтора года сбил на внедорожнике на одном и том же месте четверых человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД в пятницу.В четверг 62-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске семейную пару, мужчину 59 лет и женщину 56 лет. Мужчина выжил, а женщина позже скончалась в больнице.В ходе разбирательства выяснилось, что это не первый подобный случай в биографии водителя.

https://ria.ru/20201113/dtp-1584411004.html

южно-сахалинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

toyota land cruiser prado, южно-сахалинск, происшествия