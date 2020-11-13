https://ria.ru/20201113/rossiyane-1584493607.html
Путин заявил, что российский народ ощущает себя единым в период пандемии
Путин заявил, что российский народ ощущает себя единым в период пандемии
Россияне ощущают себя единым народом в период пандемии, разделяют все общие победы и трудности благодаря общим ценностям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:18
2020-11-13T15:18
2020-11-13T15:18
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общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне ощущают себя единым народом в период пандемии, разделяют все общие победы и трудности благодаря общим ценностям, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в таланте народа, его делах и ценностях - ценностях взаимовыручки, уважения к родной истории, патриотизме."Эти нравственные принципы сегодня проявляют себя в проникновенных, неподдельных культурных, просветительских инициативах, социальном служении волонтеров и некоммерческого сектора, в работе поискового движения, которое сохраняет нашу память о Великой Отечественной войне. Благодаря этим общим для нас ценностям мы ощущаем себя единым народом, искренне разделяем общую судьбу, победы, трудности и в этом году, как было всегда, в период испытаний, а мы проходим через серьезные испытания, связанные с этой пандемией", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".Президент добавил, что в это время обычные граждане, молодые люди и медицинские работники, предприниматели совершают "поразительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки". Путин отметил, что в РФ много смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей, на которых и держится страна.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне ощущают себя единым народом в период пандемии, разделяют все общие победы и трудности благодаря общим ценностям, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в таланте народа, его делах и ценностях - ценностях взаимовыручки, уважения к родной истории, патриотизме.
"Эти нравственные принципы сегодня проявляют себя в проникновенных, неподдельных культурных, просветительских инициативах, социальном служении волонтеров и некоммерческого сектора, в работе поискового движения, которое сохраняет нашу память о Великой Отечественной войне. Благодаря этим общим для нас ценностям мы ощущаем себя единым народом, искренне разделяем общую судьбу, победы, трудности и в этом году, как было всегда, в период испытаний, а мы проходим через серьезные испытания, связанные с этой пандемией", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
Президент добавил, что в это время обычные граждане, молодые люди и медицинские работники, предприниматели совершают "поразительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки". Путин отметил, что в РФ много смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей, на которых и держится страна.
"Нам надо раскрывать колоссальные созидательные силы нашего народа, воплотить в жизнь его неповторимые и самобытные идеи и решения, и вместе построить комфортную жизнь для наших людей, комфортную для жизни страну", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф