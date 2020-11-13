https://ria.ru/20201113/rosneft-1584495058.html

"Роснефть": технологическое лидерство – основа финансового успеха

"Роснефть": технологическое лидерство – основа финансового успеха

РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:56

2020-11-13T15:56

2020-11-13T15:56

россия

роснефть

экономика

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Михаил ДелягинНесмотря на ограничения ОПЕК+ и последствия коронавируса, "Роснефть" сохраняет мировое лидерство по добыче жидких углеводородов, опережая, в частности, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras и PetroChina.Ключевая причина этого – эффективное использование самых современных технологий. Так, добыча при необходимости сокращается без консервации скважин (в том числе переходом к их периодической эксплуатации), что позволяет резко восстанавливать ее сразу после смягчения ограничений.Эксплуатационное бурение в III квартале увеличено на 16%. Доля новых горизонтальных скважин доведена с прошлогодних 56% до 70%, доля наиболее эффективных горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта - с 34% до 43%. Удельная добыча горизонтальных скважин превышает показатели обычных более, чем в 2,5 раза.Применяются комплекс геофизических исследований, позволяющий оперативно определять свойства пласта и корректировать направление бурения, и технология обработки данных трехмерной сейсморазведки, открывающая новые возможности для освоения трудноизвлекаемых запасов. Новый метод сейсмогеологического анализа, обеспечив точное проектирование скважин (и, в частности, прогноз тектонических разломов), повысил эффективность бурения до 99%.Благодаря современным технологиям только в январе-сентябре открыты 46 новых залежей и 6 месторождений с общими запасами в 50 миллионов тонн нефтяного эквивалента.Переработка на НПЗ "Роснефти" выросла в III квартале более чем на 6%, ее глубина была увеличена с 75,2% до 75,7%, а выход светлых нефтепродуктов – с 56,3% до 58,4%.В условиях коронавируса "Роснефть" развивает новые сервисы. Так, с "Яндексом" еще в мае запущен проект по дистанционной оплате топлива через мобильное приложение. Этот сервис доступен на более чем 40% АЗС "Роснефти", и его охват постоянно расширяется. В июле компания первой в стране ввела дистанционную оплату топлива на плавучих АЗС. Реализован пилотный проект по установке на АЗС Московского региона терминалов выдачи заказов крупнейших интернет-магазинов."Роснефть" неуклонно повышает экологическую безопасность. Только за январь-сентябрь ее "зеленые" инвестиции составили 28 миллиардов рублей, а за последние 5 лет превысили 4 миллиарда долларов. За прошлый год компания высадила в России более миллиона деревьев. Испытывается уникальная технология очистки от нефтяных загрязнений наиболее чувствительных к ним северных морей - природными холодолюбивыми микроорганизмами, питающимися углеводородами.Системный подход "Роснефти" закономерно выражается в высоких мировых природоохранных рейтингах. Так, одна из ведущих инвестиционных компаний LGIM, управляющая более чем 1,5 триллионами долларов, улучшила оценку деятельности компании в сфере, связанной с изменением климата, на рекордные 80%.Неуклонное совершенствование технологий позволило "Роснефти" в январе-сентябре снизить удельные затраты на добычу еще на 9,7% – до 2,8 долларов на баррель нефтяного эквивалента. Это рекорд мировых публичных компаний (у ВР - 6,3 доллара, у Petrobras – 6,7 доллара, у РetroChina – 10,1 доллара).Из-за неблагоприятной конъюнктуры капитальные затраты в январе-сентябре снизились в долларах почти на 17,5% (в рублях – на 10,3%). Но это меньше, чем у конкурентов: Shell и Chevron снизили капзатраты на 20%, ВР – на 25%, а ExxonMobil – на 30%.Технологическое лидерство “Роснефти” (включая технологии стратегического управления) стало основой ее финансового лидерства. В III квартале EBITDA превысила уровень не только второго (в 2,2 раза), но и первого квартала (на 20%), в котором эффект коронавируса еще почти не ощущался. По динамике роста по сравнению со II кварталом "Роснефть" обогнала Petrobras (рост на 81,8%), Shell (на 74,2%), PetroChina (35,5%), ExxonMobil (34,8%), BP (5,3%), Chevron и других.Свободный денежный поток "Роснефти" в январе-сентябре (5,1 миллиарда долларов) превысил результаты Chevron и Equinor (по 1,5 миллиарда долларов), ВР (0,5 миллиарда), PetroChina (0,3 миллиарда), не говоря об ExxonMobil, у которого он меньше нуля (-3 миллиарда долларов).Это позволило не только улучшить структуру долга "Роснефти" (увеличив его долгосрочную долю с 76% до 83%), но и сократить сумму финансового долга и торговых предоплат на 5,7 миллиарда долларов – в то время, когда конкурентам пришлось наращивать долги (ВР – на 8,7%, Shell – на 22,6%, Equinor – на 30,2%, Chevron – на 34,8%, ExxonMobil – на 45,9%).Действия и результаты "Роснефти" в тяжелом январе-сентябре 2020 года доказывают: лидерство в производственных и управленческих технологиях – залог устойчивого прогресса и, в итоге, и финансового лидерства.

https://ria.ru/20201022/energetika-1580999514.html

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580997883.html

https://ria.ru/20201022/energetika-1580997757.html

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россия, роснефть, экономика