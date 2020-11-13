https://ria.ru/20201113/roskosmos-1584436841.html
"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь "Поехали!"
"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь "Поехали!"
"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком "Поехали!", рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роспатента. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:09
2020-11-13T11:09
2020-11-13T12:27
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
роскосмос
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком "Поехали!", рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роспатента.До этого в "Роскосмосе" агентству рассказали о планах зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.При этом не было ясно, какие именно товары предполагается выпускать под этими брендами.Заявка охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.Сейчас по заявке проводится "экспертиза заявленного обозначения". В среднем она занимает чуть больше пяти месяцев.
https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582762647.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/raketa-1584036354.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), роскосмос, общество
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
"Роскосмос
" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком "Поехали!", рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роспатента
.
До этого в "Роскосмосе" агентству рассказали о планах зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.
При этом не было ясно, какие именно товары предполагается выпускать под этими брендами.
"Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг", — уточнил представитель Роспатента.
Заявка охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.
Сейчас по заявке проводится "экспертиза заявленного обозначения". В среднем она занимает чуть больше пяти месяцев.