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"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь "Поехали!"
"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь "Поехали!"
"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком "Поехали!", рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роспатента. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:09
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
роскосмос
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком "Поехали!", рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роспатента.До этого в "Роскосмосе" агентству рассказали о планах зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.При этом не было ясно, какие именно товары предполагается выпускать под этими брендами.Заявка охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.Сейчас по заявке проводится "экспертиза заявленного обозначения". В среднем она занимает чуть больше пяти месяцев.
https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582762647.html
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), роскосмос, общество

"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь "Поехали!"

11:09 13.11.2020 (обновлено: 12:27 13.11.2020)
 
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© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком "Поехали!", рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роспатента.
До этого в "Роскосмосе" агентству рассказали о планах зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.
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При этом не было ясно, какие именно товары предполагается выпускать под этими брендами.

"Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг", — уточнил представитель Роспатента.

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Заявка охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.
Сейчас по заявке проводится "экспертиза заявленного обозначения". В среднем она занимает чуть больше пяти месяцев.
 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)РоскосмосОбщество
 
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