https://ria.ru/20201113/reznya-1584393545.html

Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии

Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии

Массовая резня мирных жителей произошла в регионе Тыграй на севере Эфиопии, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T00:01

2020-11-13T00:01

2020-11-13T00:01

amnesty international

эфиопия

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Массовая резня мирных жителей произошла в регионе Тыграй на севере Эфиопии, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.Организация ссылается на данные лаборатории Crisis Evidence Lab, которая провела экспертизу фотографий и видеозаписей с телами погибших. Было подтверждено, что снимки были сделаны недавно и именно в Май-Кадре. Геопозицию фотографий и видеозаписей лаборатории удалось определить при помощи спутников.Как сообщается, большая часть убитых была обнаружена в центре города рядом со зданием Коммерческого банка Эфиопии и на обочине дороги, ведущей в соседний город Хумера.Правозащитники отметили, что не смогли установить лиц, ответственных за массовые убийства мирных жителей в Тыграе. Однако по словам свидетелей, выживших после резни в Май-Кадре, на людей напал именно "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ).Точное число погибших в Май-Кадре на данный момент неизвестно. Однако по данным местных СМИ, жертвами резни стали около 500 человек.Власти Эфиопии 4 ноября обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска. Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". При этом в офисе премьера сочли, что НФОТ совершил атаку на военных, которых они рассматривали в качестве "иностранной армии".Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев.Политическая партия "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ) находится в оппозиции к действующему правительству и держит власть в северном эфиопском регионе Тыграй. В сентябре представители НФОТ обратились в избирком страны с просьбой провести местные выборы, отложенные из-за ситуации с коронавирусом. После отказа региональные власти организовали собственные выборы, которые федеральные власти признали незаконными.

https://ria.ru/20201106/efiopiya-1583372031.html

https://ria.ru/20201006/efiopiya-1578288232.html

эфиопия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

amnesty international, эфиопия, в мире