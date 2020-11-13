https://ria.ru/20201113/rezhim-1584394036.html

Эксперт дал совет, как перейти на смартфоне в "режим разработчика"

Эксперт дал совет, как перейти на смартфоне в "режим разработчика"

Современные смартфоны под управлением ОС Android дают возможность получения основных расширенных функций, активировав режим "для разработчиков" в настройках... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T02:12

2020-11-13T02:12

2020-11-13T02:12

сергей кузьменко

россия

роскачество

смартфоны

apple iphone

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apple ios

технологии

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Определен способ перехода на смартфоне в "режим разработчика"

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Современные смартфоны под управлением ОС Android дают возможность получения основных расширенных функций, активировав режим "для разработчиков" в настройках. Никаких рисков для смартфона это не несет, но программу нужно особым образом активировать, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Если все пройдет удачно, вам пришлют уведомление, что вы "стали разработчиком" и в настройках появятся дополнительные опции. Они зависят от модели, но увлекаться их изменением не стоит, если вы не опытный пользователь, советует Кузьменко. Многие называют режимом разработчика такие процессы как Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android). Однако при наличии режима разработчика особого смысла в использовании этих функций нет, поскольку в случае ошибки вы можете отключить важные программы или вовсе сломать смартфон, потеряв при этом гарантию, резюмирует эксперт

https://ria.ru/20201112/dezinfektsiya-1584205388.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кузьменко, россия, роскачество, смартфоны, apple iphone, google android, apple ios, технологии