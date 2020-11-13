Эксперт дал совет, как перейти на смартфоне в "режим разработчика"
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Современные смартфоны под управлением ОС Android дают возможность получения основных расширенных функций, активировав режим "для разработчиков" в настройках. Никаких рисков для смартфона это не несет, но программу нужно особым образом активировать, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"На iPhone с получением режима разработчика все намного сложнее: потребуется скачать на компьютер интегрированную среду разработки (IED) Xcode, и только при установленной и запущенной программе и соединенном через USB с компьютером устройстве в системе появится опция "Developer", — пояснил эксперт.
Если все пройдет удачно, вам пришлют уведомление, что вы "стали разработчиком" и в настройках появятся дополнительные опции. Они зависят от модели, но увлекаться их изменением не стоит, если вы не опытный пользователь, советует Кузьменко.
Многие называют режимом разработчика такие процессы как Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android). Однако при наличии режима разработчика особого смысла в использовании этих функций нет, поскольку в случае ошибки вы можете отключить важные программы или вовсе сломать смартфон, потеряв при этом гарантию, резюмирует эксперт