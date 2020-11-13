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Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Россия увеличивает число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:04
2020-11-13T23:04
южная корея
белоруссия
япония
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия увеличивает число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы, сообщила пресс-служба кабмина.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
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южная корея, белоруссия, япония, в мире

Россия увеличит число рейсов в несколько стран

23:04 13.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия увеличивает число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы, сообщила пресс-служба кабмина.

"Решено увеличить количество рейсов в Казахстан (по маршруту Москва - Нур-Султан до трёх рейсов в неделю и по маршруту Москва - Алма-Ата до двух рейсов в неделю), Объединённые Арабские Эмираты (до семи рейсов в неделю с учётом сокращения пассажиропотока в Турецкую Республику), на Кубу (до четырёх рейсов в неделю) и Мальдивы (до восьми рейсов в неделю)", - говорится в сообщении.

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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
 
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