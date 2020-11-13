https://ria.ru/20201113/reysy-1584570834.html
Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Россия увеличивает число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:04
2020-11-13T23:04
2020-11-13T23:04
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия увеличивает число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы, сообщила пресс-служба кабмина.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
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