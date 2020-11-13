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Жительнице Москвы предъявили обвинение за попытку продать ребенка
Жительнице Москвы предъявили обвинение за попытку продать ребенка
Следователи предъявили обвинение москвичке, пытавшейся продать своего ребенка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:10
2020-11-13T16:32
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юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение москвичке, пытавшейся продать своего ребенка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Как установило следствие, женщина опубликовала в интернете объявление о поиске приемных родителей для новорожденного мальчика. Продать ребенка она хотела за 500 тысяч рублей. Встречу с потенциальными покупателями назначили на 12 ноября в ресторане на Лодочной улице. Там женщина получила деньги, написала расписку и передала ребенка покупательнице. Однако сделка оказалась полицейской операцией. Женщину задержали. Младенец сейчас находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.На допросе женщина призналась, что хотела продать ребенка из-за сложной жизненной ситуации и неблагополучного материального положения.Следствие будет просить суд об аресте обвиняемой. По статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" ей грозит до десяти лет лишения свободы.Младенец, которого мать пыталась продать в Москве, пока находится в больнице, после выписки о его временном устройстве позаботятся специалисты соцзащиты, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты столицы, указав, что женщина не является гражданкой Российской Федерации.В ведомстве уточнили, что ранее семья за социальной помощью не обращалась. "Мама не является гражданкой Российской Федерации", — добавляется в сообщении.Следствие просит отправить под арест женщину, обвиняемую в продаже новорожденного сына за 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы.Тушинский суд Москвы арестовал до 12 января украинку, обвиняемую в продаже новорожденного сына, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова.
https://ria.ru/20201113/rebenok-1584402425.html
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гумвд, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Жительнице Москвы предъявили обвинение за попытку продать ребенка

09:10 13.11.2020 (обновлено: 16:32 13.11.2020)
 
© Фото : СК РФЖительница Москвы, пытавшаяся продать своего ребенка
Жительница Москвы, пытавшаяся продать своего ребенка - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение москвичке, пытавшейся продать своего ребенка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Как установило следствие, женщина опубликовала в интернете объявление о поиске приемных родителей для новорожденного мальчика. Продать ребенка она хотела за 500 тысяч рублей. Встречу с потенциальными покупателями назначили на 12 ноября в ресторане на Лодочной улице. Там женщина получила деньги, написала расписку и передала ребенка покупательнице.
Однако сделка оказалась полицейской операцией. Женщину задержали. Младенец сейчас находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
На допросе женщина призналась, что хотела продать ребенка из-за сложной жизненной ситуации и неблагополучного материального положения.
Следствие будет просить суд об аресте обвиняемой. По статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" ей грозит до десяти лет лишения свободы.
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Младенец, которого мать пыталась продать в Москве, пока находится в больнице, после выписки о его временном устройстве позаботятся специалисты соцзащиты, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты столицы, указав, что женщина не является гражданкой Российской Федерации.

"Сейчас малыш находится в медицинском учреждении: его жизни и здоровью ничего не угрожает. Специалисты соцзащиты позаботятся о временном жизнеустройстве ребенка, когда его выпишут из больницы", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что ранее семья за социальной помощью не обращалась. "Мама не является гражданкой Российской Федерации", — добавляется в сообщении.
Следствие просит отправить под арест женщину, обвиняемую в продаже новорожденного сына за 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы.
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"В суд поступили материалы по делу обвиняемой Макухи В. Ю. Следствие ходатайствует об аресте", - сказала собеседница агентства.
Тушинский суд Москвы арестовал до 12 января украинку, обвиняемую в продаже новорожденного сына, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении гражданки Украины Макухи Валентины Юрьевны… удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 января", - сказала собеседница агентства.
 
ГУМВДЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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