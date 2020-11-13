https://ria.ru/20201113/rebenok-1584413662.html

Жительнице Москвы предъявили обвинение за попытку продать ребенка

Жительнице Москвы предъявили обвинение за попытку продать ребенка

Следователи предъявили обвинение москвичке, пытавшейся продать своего ребенка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:10

2020-11-13T09:10

2020-11-13T16:32

гумвд

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение москвичке, пытавшейся продать своего ребенка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Как установило следствие, женщина опубликовала в интернете объявление о поиске приемных родителей для новорожденного мальчика. Продать ребенка она хотела за 500 тысяч рублей. Встречу с потенциальными покупателями назначили на 12 ноября в ресторане на Лодочной улице. Там женщина получила деньги, написала расписку и передала ребенка покупательнице. Однако сделка оказалась полицейской операцией. Женщину задержали. Младенец сейчас находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.На допросе женщина призналась, что хотела продать ребенка из-за сложной жизненной ситуации и неблагополучного материального положения.Следствие будет просить суд об аресте обвиняемой. По статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" ей грозит до десяти лет лишения свободы.Младенец, которого мать пыталась продать в Москве, пока находится в больнице, после выписки о его временном устройстве позаботятся специалисты соцзащиты, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты столицы, указав, что женщина не является гражданкой Российской Федерации.В ведомстве уточнили, что ранее семья за социальной помощью не обращалась. "Мама не является гражданкой Российской Федерации", — добавляется в сообщении.Следствие просит отправить под арест женщину, обвиняемую в продаже новорожденного сына за 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы.Тушинский суд Москвы арестовал до 12 января украинку, обвиняемую в продаже новорожденного сына, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

https://ria.ru/20201113/rebenok-1584402425.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/otravlenie-1584354973.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия