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В Приморье проверят видео, где ребенок с мамой гуляет без верхней одежды

В Приморье проверят видео, где ребенок с мамой гуляет без верхней одежды

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Приморье проводит проверку после публикации видео, где девушка в холод вывела ребенка на прогулку без верхней... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T03:53

2020-11-13T03:53

2020-11-13T12:01

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Приморье проводит проверку после публикации видео, где девушка в холод вывела ребенка на прогулку без верхней одежды, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.В соцсетях разошлось видео, на котором девушка на улице ведет за руки двух мальчиков. Старший одет в теплую верхнюю одежду и шарф, на младшем – футболка и шорты. На самой женщине – куртка. Девушка говорит, что ребенок не хочет одеваться и устраивает истерику. По ее словам, мальчик должен гулять так, как он хочет. В соцсетях отмечают, что видео снято во Владивостоке. В последние дни в городе днем около 4-6 градусов тепла.Прокуратура во Владивостоке также начала проверку после публикации этого видео."Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с размещенным в соцсетях видео, где мать гуляет на улице с малолетним ребенком без верхней одежды. При этом сама она и второй ребенок, как следует из видео, одеты в теплые куртки", - говорится в сообщении.Прокуроры проверят исполнение законодательства органами системы профилактики и дадут оценку действиям женщины по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.Позже появилось сообщение, что следователи во Владивостоке также заинтересовались этим видео.По предварительным данным, видео снято во Владивостоке возле детсада. Личность женщины установлена, она мать двух детей, которых забирала из детского сада. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

владивосток

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия