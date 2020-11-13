https://ria.ru/20201113/razvitie-1584488753.html

Путин призвал создать механизмы для устойчивого развития России

Путин призвал создать механизмы для устойчивого развития России

Устойчивое развитие России в меняющемся мире потребует не только сильных идей, но и действенных механизмов их реализации, нужно превратить интересные замыслы в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:59

2020-11-13T14:59

2020-11-13T14:59

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Устойчивое развитие России в меняющемся мире потребует не только сильных идей, но и действенных механизмов их реализации, нужно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу президент по видеосвязи принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени"."Мир меняется с огромной скоростью, буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается действительно новое время. И для динамичного устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь", - подчеркнул Путин, выступая на форуме.Он подчеркнул, что важно "превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты", сделать это помогут команда и план действий. Необходимо также устранить административные, законодательные барьеры на пути реализации этих проектов, определить понятные источники их финансирования, добавил президент РФ.

https://ria.ru/20201113/grazhdane-1584488304.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество