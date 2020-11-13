Путин призвал создать механизмы для устойчивого развития России
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Устойчивое развитие России в меняющемся мире потребует не только сильных идей, но и действенных механизмов их реализации, нужно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу президент по видеосвязи принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
"Мир меняется с огромной скоростью, буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается действительно новое время. И для динамичного устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь", - подчеркнул Путин, выступая на форуме.
Он подчеркнул, что важно "превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты", сделать это помогут команда и план действий. Необходимо также устранить административные, законодательные барьеры на пути реализации этих проектов, определить понятные источники их финансирования, добавил президент РФ.