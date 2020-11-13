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Путин призвал создать механизмы для устойчивого развития России
Путин призвал создать механизмы для устойчивого развития России
Устойчивое развитие России в меняющемся мире потребует не только сильных идей, но и действенных механизмов их реализации, нужно превратить интересные замыслы в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:59
2020-11-13T14:59
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Устойчивое развитие России в меняющемся мире потребует не только сильных идей, но и действенных механизмов их реализации, нужно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу президент по видеосвязи принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени"."Мир меняется с огромной скоростью, буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается действительно новое время. И для динамичного устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь", - подчеркнул Путин, выступая на форуме.Он подчеркнул, что важно "превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты", сделать это помогут команда и план действий. Необходимо также устранить административные, законодательные барьеры на пути реализации этих проектов, определить понятные источники их финансирования, добавил президент РФ.
https://ria.ru/20201113/grazhdane-1584488304.html
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агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество

Путин призвал создать механизмы для устойчивого развития России

14:59 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Устойчивое развитие России в меняющемся мире потребует не только сильных идей, но и действенных механизмов их реализации, нужно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу президент по видеосвязи принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
"Мир меняется с огромной скоростью, буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается действительно новое время. И для динамичного устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь", - подчеркнул Путин, выступая на форуме.
Он подчеркнул, что важно "превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты", сделать это помогут команда и план действий. Необходимо также устранить административные, законодательные барьеры на пути реализации этих проектов, определить понятные источники их финансирования, добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
14:58
Путин заявил, что граждане хотят видеть Россию успешной и благополучной
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинОбщество
 
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