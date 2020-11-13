https://ria.ru/20201113/razvitie-1584488608.html
Путин призвал устранить административные барьеры для реализации идей
Путин призвал устранить административные барьеры для реализации идей
Для динамичного и устойчивого развития нужно устранить административные и законодательные барьеры реализации сильных идей, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:59
2020-11-13T14:59
2020-11-13T14:59
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
игорь шувалов
владимир путин
технологии
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Для динамичного и устойчивого развития нужно устранить административные и законодательные барьеры реализации сильных идей, заявил президент России Владимир Путин."Для динамичного, устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы, и нужно уметь воплощать их в жизнь. Необходимо превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты, команды и планы действия. Устранить административные, законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования", - сказал Путин в ходе форума АСИ."Экспертный Совет АСИ во главе с Игорем Ивановичем Шуваловым здесь обладает солидным опытом", - добавил президент..
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агентство стратегических инициатив (аси), игорь шувалов, владимир путин, технологии, экономика