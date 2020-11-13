https://ria.ru/20201113/raznovidnosti-1584531223.html

Мясников рассказал о трех разновидностях коронавируса

Мясников рассказал о трех разновидностях коронавируса

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о трех разновидностях течения COVID-19. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:46

2020-11-13T17:46

2020-11-13T20:07

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о трех разновидностях течения COVID-19.В первом случае, отметил медик, при положительном анализе больной может не чувствовать никаких признаков заражения.Во втором случае, который, по словам Мясникова, является самым распространенным, COVID-19 сопровождается симптомами острого респираторного заболевания. Он добавил, что 30 процентов всех ОРЗ до 2019 года также вызывались различными видами коронавирусов.Третья разновидность болезни сопровождается вирусной пневмонией. Она встречается в десяти процентах случаев и особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями, где риск летального исхода может достигать 30 процентов.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 51,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали около 1,281 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/raznoschiki-1584482386.html

https://ria.ru/20201113/rabota-1584439949.html

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество