https://ria.ru/20201113/raznoschiki-1584482386.html

Вирусолог оценил сообщения о самых опасных разносчиках коронавируса

Вирусолог оценил сообщения о самых опасных разносчиках коронавируса

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в комментарии НСН прокомментировал заявления о самых опасных... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:29

2020-11-13T14:29

2020-11-13T14:29

распространение нового коронавируса

александр карабиненко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428358_0:132:3406:2048_1400x0_80_0_0_3727b20791d93f189780870f6b2fa331.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в комментарии НСН прокомментировал заявления о самых опасных переносчиках коронавируса.Ранее доктор медицинских наук и врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что активнее всех распространяют инфекцию уже переболевшие коронавирусом люди, которые отказываются носить маски и перчатки.Колбасов опроверг возможность наличия у переболевших COVID-19 возбудителей инфекции. Врач отметил, что если двойной тест не выявил коронавирус у пациента, то он не опасен для окружающих.При этом он подчеркнул, что повторное проведение теста является обязательным условием выписки."Если при проведении лабораторных исследований дважды был получен отрицательный результат на коронавирус, сложно предполагать, что человек после этого будет источником инфекции. Тогда вся лабораторная диагностика не имеет смысла. Если человека выпускают с больничного, это означает, что вируса в организме нет. Вот и вся логика", — резюмировал он.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 51,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали около 1,281 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584463542.html

https://ria.ru/20201113/rabota-1584439949.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество