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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/raznoschiki-1584482386.html
Вирусолог оценил сообщения о самых опасных разносчиках коронавируса
Вирусолог оценил сообщения о самых опасных разносчиках коронавируса
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в комментарии НСН прокомментировал заявления о самых опасных... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:29
2020-11-13T14:29
распространение нового коронавируса
александр карабиненко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в комментарии НСН прокомментировал заявления о самых опасных переносчиках коронавируса.Ранее доктор медицинских наук и врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что активнее всех распространяют инфекцию уже переболевшие коронавирусом люди, которые отказываются носить маски и перчатки.Колбасов опроверг возможность наличия у переболевших COVID-19 возбудителей инфекции. Врач отметил, что если двойной тест не выявил коронавирус у пациента, то он не опасен для окружающих.При этом он подчеркнул, что повторное проведение теста является обязательным условием выписки."Если при проведении лабораторных исследований дважды был получен отрицательный результат на коронавирус, сложно предполагать, что человек после этого будет источником инфекции. Тогда вся лабораторная диагностика не имеет смысла. Если человека выпускают с больничного, это означает, что вируса в организме нет. Вот и вся логика", — резюмировал он.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 51,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали около 1,281 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584463542.html
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александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Вирусолог оценил сообщения о самых опасных разносчиках коронавируса

14:29 13.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в комментарии НСН прокомментировал заявления о самых опасных переносчиках коронавируса.
Ранее доктор медицинских наук и врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что активнее всех распространяют инфекцию уже переболевшие коронавирусом люди, которые отказываются носить маски и перчатки.
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Колбасов опроверг возможность наличия у переболевших COVID-19 возбудителей инфекции. Врач отметил, что если двойной тест не выявил коронавирус у пациента, то он не опасен для окружающих.
При этом он подчеркнул, что повторное проведение теста является обязательным условием выписки.
"Если при проведении лабораторных исследований дважды был получен отрицательный результат на коронавирус, сложно предполагать, что человек после этого будет источником инфекции. Тогда вся лабораторная диагностика не имеет смысла. Если человека выпускают с больничного, это означает, что вируса в организме нет. Вот и вся логика", — резюмировал он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 51,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали около 1,281 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр КарабиненкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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