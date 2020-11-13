https://ria.ru/20201113/rabota-1584439949.html
Названа опасность возвращения на работу после COVID-19
Названа опасность возвращения на работу после COVID-19
Тем, кто перенес COVID-19, не стоит спешить на работу, считает начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:24
2020-11-13T11:24
2020-11-13T12:30
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тем, кто перенес COVID-19, не стоит спешить на работу, считает начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова. Об этом она рассказала в беседе с "Известиями". По ее словам, для коронавирусной инфекции характерен полиморфизм клинических симптомов, поэтому ее проявления могут быть очень индивидуальны. Кроме того, нужно учитывать форму перенесенного заболевания."Но несмотря на то что патология протекает так "лично" и зависит от многих обстоятельств, для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина "полизаболевания", то есть присоединение другой патологии", — пояснила Гусакова.Оценивая возможность возвращения на работу, следует учитывать все факторы, считает специалист. Так, например, даже у молодых людей, не страдавших хроническими заболеваниями, восстановление иногда занимало до четырех недель, причем у некоторых все же оставалась слабость.После тяжелой формы коронавируса Гусакова советует отправиться в санаторий в своей климатической зоне, чтобы избежать проблем с адаптацией и обострения хронических заболеваний. Нужно также ежедневно делать лечебную дыхательную гимнастику и небольшой комплекс упражнений. Стоит начать вести здоровый образ жизни: отказаться от сигарет и алкоголя, скорректировать питание и следить за артериальным давлением, сатурацией, уровнем холестерина и глюкозы в крови.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Тем, кто перенес COVID-19
, не стоит спешить на работу, считает начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова. Об этом она рассказала в беседе с "Известиями
".
По ее словам, для коронавирусной инфекции характерен полиморфизм клинических симптомов, поэтому ее проявления могут быть очень индивидуальны. Кроме того, нужно учитывать форму перенесенного заболевания.
"Но несмотря на то что патология протекает так "лично" и зависит от многих обстоятельств, для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина "полизаболевания", то есть присоединение другой патологии", — пояснила Гусакова.
Оценивая возможность возвращения на работу, следует учитывать все факторы, считает специалист. Так, например, даже у молодых людей, не страдавших хроническими заболеваниями, восстановление иногда занимало до четырех недель, причем у некоторых все же оставалась слабость.
После тяжелой формы коронавируса
Гусакова советует отправиться в санаторий в своей климатической зоне, чтобы избежать проблем с адаптацией и обострения хронических заболеваний. Нужно также ежедневно делать лечебную дыхательную гимнастику и небольшой комплекс упражнений. Стоит начать вести здоровый образ жизни: отказаться от сигарет и алкоголя, скорректировать питание и следить за артериальным давлением, сатурацией, уровнем холестерина и глюкозы в крови.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.