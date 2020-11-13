https://ria.ru/20201113/rabota-1584439949.html

Названа опасность возвращения на работу после COVID-19

Названа опасность возвращения на работу после COVID-19

Тем, кто перенес COVID-19, не стоит спешить на работу, считает начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:24

2020-11-13T11:24

2020-11-13T12:30

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Тем, кто перенес COVID-19, не стоит спешить на работу, считает начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова. Об этом она рассказала в беседе с "Известиями". По ее словам, для коронавирусной инфекции характерен полиморфизм клинических симптомов, поэтому ее проявления могут быть очень индивидуальны. Кроме того, нужно учитывать форму перенесенного заболевания."Но несмотря на то что патология протекает так "лично" и зависит от многих обстоятельств, для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина "полизаболевания", то есть присоединение другой патологии", — пояснила Гусакова.Оценивая возможность возвращения на работу, следует учитывать все факторы, считает специалист. Так, например, даже у молодых людей, не страдавших хроническими заболеваниями, восстановление иногда занимало до четырех недель, причем у некоторых все же оставалась слабость.После тяжелой формы коронавируса Гусакова советует отправиться в санаторий в своей климатической зоне, чтобы избежать проблем с адаптацией и обострения хронических заболеваний. Нужно также ежедневно делать лечебную дыхательную гимнастику и небольшой комплекс упражнений. Стоит начать вести здоровый образ жизни: отказаться от сигарет и алкоголя, скорректировать питание и следить за артериальным давлением, сатурацией, уровнем холестерина и глюкозы в крови.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584402859.html

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