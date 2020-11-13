https://ria.ru/20201113/putin-1584518246.html
Путин обсудит работу экологических операторов на охраняемых территориях
Путин обсудит работу экологических операторов на охраняемых территориях
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством механизмы участия экологических операторов в работе по вывозу мусора с отдаленных и... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:00
2020-11-13T17:00
2020-11-13T17:00
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством механизмы участия экологических операторов в работе по вывозу мусора с отдаленных и труднодоступных особо охраняемых природных территорий.Президент в пятницу принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Одна из участниц форума упомянула о проблеме вывоза твёрдых коммунальных отходов с особо охраняемых природных территорий, отметив, что необходимы дополнительные средства для решения этой проблемы, поскольку некоторые природные территории находятся далеко от центов сбора и переработки вторсырья."Я так и понял, что это все-таки удаленные районы, и экологическим операторам туда добираться тяжело. Эта работа для них убыточная, скорее всего. Нужно сделать ее не только безубыточной, но хотя бы с небольшой прибылью чтобы они работали. Да, это решения, которые должны быть приняты на уровне правительства Российской Федерации. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счет", - сказал в ответ Путин.
https://ria.ru/20200127/1563946616.html
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россия, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество