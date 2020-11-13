https://ria.ru/20201113/putin-1584512973.html

Путин пообещал обсудить вопрос работы региональных мусорных операторов

Путин пообещал обсудить вопрос работы региональных мусорных операторов

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином РФ вопрос работы региональных мусорных операторов на особо охраняемых природных территориях -... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:41

2020-11-13T16:41

2020-11-13T16:41

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584510351_0:126:3341:2005_1400x0_80_0_0_bc96138a04854b61acdb675503e477ec.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином РФ вопрос работы региональных мусорных операторов на особо охраняемых природных территориях - заповедниках и нацпарках.Президент в пятницу участвует в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Внимание главы государства обратили на проблему сбора и утилизации отходов, в том числе на территориях национальных парков, и предложили для них меры по минимизации количества одноразового пластика. В частности, было предложено внедрять на этих территориях принципы раздельного сбора мусора и подключать к его вывозу экологических операторов."Я понял, что это все-таки удаленные районы, и экологическим операторам туда добираться тяжело. Эта работа для них убыточная, скорей всего. Нужно сделать ее не только безубыточной, но хотя бы с небольшой прибылью они работали. Это решения, которые должны быть приняты на уровне правительства РФ. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счет", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201029/sortirovka-1582149571.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество