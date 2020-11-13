https://ria.ru/20201113/putin-1584512973.html
Путин пообещал обсудить вопрос работы региональных мусорных операторов
Путин пообещал обсудить вопрос работы региональных мусорных операторов
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином РФ вопрос работы региональных мусорных операторов на особо охраняемых природных территориях -... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:41
2020-11-13T16:41
2020-11-13T16:41
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином РФ вопрос работы региональных мусорных операторов на особо охраняемых природных территориях - заповедниках и нацпарках.Президент в пятницу участвует в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Внимание главы государства обратили на проблему сбора и утилизации отходов, в том числе на территориях национальных парков, и предложили для них меры по минимизации количества одноразового пластика. В частности, было предложено внедрять на этих территориях принципы раздельного сбора мусора и подключать к его вывозу экологических операторов."Я понял, что это все-таки удаленные районы, и экологическим операторам туда добираться тяжело. Эта работа для них убыточная, скорей всего. Нужно сделать ее не только безубыточной, но хотя бы с небольшой прибылью они работали. Это решения, которые должны быть приняты на уровне правительства РФ. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201029/sortirovka-1582149571.html
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агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество