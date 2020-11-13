https://ria.ru/20201113/putin-1584411203.html
Владимир Путин участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" в режиме видеоконференции. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:35
2020-11-13T14:35
2020-11-13T15:14
фонд "росконгресс"
агентство стратегических инициатив (аси)
центр международной торговли
владимир путин
москва
экономика
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Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" в режиме видеоконференции.Мероприятие проходит 11-13 ноября в Центре международной торговли в Москве, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс". К форуму от жителей всех российских регионов собрали порядка 15 тысяч идей, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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LIVE: Путин принимает участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
LIVE: Путин принимает участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
2020-11-13T14:35
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PT117M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, фонд "росконгресс", агентство стратегических инициатив (аси), центр международной торговли, владимир путин, москва, экономика