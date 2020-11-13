Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/putin-1584411203.html
Владимир Путин участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" в режиме видеоконференции. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:35
2020-11-13T15:14
фонд "росконгресс"
агентство стратегических инициатив (аси)
центр международной торговли
владимир путин
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584435382_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_50402af5098d3595dd1f8b3a20086b5f.jpg
Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" в режиме видеоконференции.Мероприятие проходит 11-13 ноября в Центре международной торговли в Москве, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс". К форуму от жителей всех российских регионов собрали порядка 15 тысяч идей, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Путин принимает участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
LIVE: Путин принимает участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
2020-11-13T14:35
true
PT117M54S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584435382_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_11f10ca716d5ea06b63aa73394a79ca6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, фонд "росконгресс", агентство стратегических инициатив (аси), центр международной торговли, владимир путин, москва, экономика
Владимир Путин участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" в режиме видеоконференции.
2020-11-13T14:35
true
PT117M54S

Владимир Путин участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени"

14:35 13.11.2020 (обновлено: 15:14 13.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" в режиме видеоконференции.
Мероприятие проходит 11-13 ноября в Центре международной торговли в Москве, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс".
К форуму от жителей всех российских регионов собрали порядка 15 тысяч идей, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.
 
Фонд "Росконгресс"Агентство стратегических инициатив (АСИ)Центр международной торговлиВладимир ПутинМоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния