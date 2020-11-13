https://ria.ru/20201113/ptitsy-1584502965.html

Синицы, дятлы и сойки: какие птицы не улетят из Москвы в теплые края

Синицы, дятлы и сойки: какие птицы не улетят из Москвы в теплые края

Специалисты Мосприроды рассказали, какие птицы не улетят из Москвы зимой, так, зимовать остаются синицы, дятлы, сороки, сойки, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:55

2020-11-13T15:55

2020-11-13T15:55

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты Мосприроды рассказали, какие птицы не улетят из Москвы зимой, так, зимовать остаются синицы, дятлы, сороки, сойки, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."К зимующим в Москве относятся большинство видов синиц и дятлов, а также поползни, воробьи, пищухи, сороки, сойки. По словам специалистов Мосприроды, этих птиц объединяет то, что они могут добыть себе корм и в холодный период года. Одни переходят на растительные корма, а другие умеют находить спрятавшихся на зиму в укрытиях беспозвоночных", — рассказали в пресс-службе.Специалисты также отметили, что есть и такие виды, которые, наоборот, прилетают в Московский регион в середине зимы: северные виды чечётки и свиристели."А снегири, которых мы обычно замечаем лишь зимой, относятся к оседлым видам. Просто эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных московских лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма", — добавили специалисты.Остаются на зимовку в Москве и некоторые виды водоплавающих птиц, например, кряквы.

https://ria.ru/20200824/ptitsy-1576532029.html

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мосприрода, москва, общество