Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/psikhbolnitsa-1584491102.html
Власти опровергли сообщения о драке в московской психбольнице
Власти опровергли сообщения о драке в московской психбольнице
Инцидент с дракой санитаров с пациентами в московской психиатрической больнице, видео которого распространяется в соцсетях, произошел еще в 2018 году, тогда же... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:11
2020-11-13T15:11
россия
telegram (приложение)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_2e0cb1354e846a6a4a52e01d447e83a0.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Инцидент с дракой санитаров с пациентами в московской психиатрической больнице, видео которого распространяется в соцсетях, произошел еще в 2018 году, тогда же сотрудники были уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео с дракой пациентов с санитарами в московской психиатрической больнице № 5.В департаменте отметили, что данная публикация вводит аудиторию в заблуждение относительно сроков произошедшего инцидента.
https://ria.ru/20200429/1570768456.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1400x0_80_0_0_8e56f927ad9fd503bd52b26fb4c3d1e8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, telegram (приложение), москва, происшествия

Власти опровергли сообщения о драке в московской психбольнице

15:11 13.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Инцидент с дракой санитаров с пациентами в московской психиатрической больнице, видео которого распространяется в соцсетях, произошел еще в 2018 году, тогда же сотрудники были уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео с дракой пациентов с санитарами в московской психиатрической больнице № 5.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.04.2020
29 апреля, 19:13Распространение нового коронавируса
Москалькова предложила создать службу помощи в психбольницах

"По факту публикации видео и материалов о том, что в московской психиатрической больнице №5 санитары подрались с пациентами, департамент здравоохранения города Москвы сообщает, что данный инцидент произошел в феврале 2018 года. По факту случившегося сразу же была проведена проверка, и сотрудники, допустившие подобное поведение по отношению к пациентам, были уволены из медицинской организации. Увольнение состоялось 26 февраля 2018 года", - рассказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что данная публикация вводит аудиторию в заблуждение относительно сроков произошедшего инцидента.
 
РоссияTelegram (приложение)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния