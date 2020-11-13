Власти опровергли сообщения о драке в московской психбольнице
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Инцидент с дракой санитаров с пациентами в московской психиатрической больнице, видео которого распространяется в соцсетях, произошел еще в 2018 году, тогда же сотрудники были уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео с дракой пациентов с санитарами в московской психиатрической больнице № 5.
"По факту публикации видео и материалов о том, что в московской психиатрической больнице №5 санитары подрались с пациентами, департамент здравоохранения города Москвы сообщает, что данный инцидент произошел в феврале 2018 года. По факту случившегося сразу же была проведена проверка, и сотрудники, допустившие подобное поведение по отношению к пациентам, были уволены из медицинской организации. Увольнение состоялось 26 февраля 2018 года", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что данная публикация вводит аудиторию в заблуждение относительно сроков произошедшего инцидента.