https://ria.ru/20201113/psikhbolnitsa-1584491102.html

Власти опровергли сообщения о драке в московской психбольнице

Власти опровергли сообщения о драке в московской психбольнице

Инцидент с дракой санитаров с пациентами в московской психиатрической больнице, видео которого распространяется в соцсетях, произошел еще в 2018 году, тогда же... РИА Новости, 13.11.2020

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Инцидент с дракой санитаров с пациентами в московской психиатрической больнице, видео которого распространяется в соцсетях, произошел еще в 2018 году, тогда же сотрудники были уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео с дракой пациентов с санитарами в московской психиатрической больнице № 5.В департаменте отметили, что данная публикация вводит аудиторию в заблуждение относительно сроков произошедшего инцидента.

https://ria.ru/20200429/1570768456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), москва, происшествия