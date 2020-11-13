https://ria.ru/20201113/protesty-1584565846.html

Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии продолжатся до весны

Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии продолжатся до весны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция планирует продолжать протестные акции в стране до весны, надеясь на спад в экономике для... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:59

2020-11-13T21:59

2020-11-13T22:27

светлана тихановская

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция планирует продолжать протестные акции в стране до весны, надеясь на спад в экономике для достижения цели - смены власти.По его словам, это цель оппозиции. "В этом их поддерживают – знаете кто", - добавил Лукашенко.Он заявил, что белорусские власти уже перехватили потоки средств, перечисляемых активистам оппозиции. "Это я поручил банковским структурам – посмотрите, как финансируется. Они на карточку нашим протестунам, боевикам начали перечислять деньги. Мы взяли это под контроль – взвыли. Вы финансируете эти фонды из Литвы, Польши, может, Украины. И оттуда им (активистам - ред.) перебрасывают деньги напрямую", - отметил Лукашенко. Он призвал прекратить это, если получатели не могут объяснить, что это за деньги и откуда. "Мы ни у кого лично не отбираем и в карман не залазим", - добавил белорусский президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире