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В Перу полиция применила резиновые пули против протестующих
В Перу полиция применила резиновые пули против протестующих
Полиция Перу применила слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, вышедших на улицы Лимы в связи с объявлением импичмента президенту страны Мартину... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:42
2020-11-13T13:42
мартин вискарра
бруно родригес
перу
лима (город)
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Перу применила слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, вышедших на улицы Лимы в связи с объявлением импичмента президенту страны Мартину Вискарре, сообщает газета Comercio.Как сообщается, в четверг вечером протесты прошли в столице Перу, а также в ряде регионов страны. Изначально мирная акция протеста в некоторых местах переросла в столкновения. По данным издания, на одной из центральных площадей Лимы полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Сообщается о нескольких пострадавших, включая двух журналистов.Глава МВД Перу Гастон Родригес выступил в защиту использования слезоточивого газа против протестующих. В интервью радио RPP он заявил, что полицейские "действовали осмотрительно", однако неизвестные, предположительно,&nbsp; начали кидать в них различные пиротехнические изделия. Он также заверил, что полицейские не применяли пуль против толпы.Во вторник спикер конгресса Перу Мануэль Мерино стал временным президентом после импичмента, объявленного накануне главе государства.Ранее конгресс Перу за пять месяцев до выборов президента 105 голосами отстранил от должности главы государства Мартина Вискарру, которого обвиняют во взяточничестве в период пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах. Поводом к импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции. Согласно их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму более 600 тысяч долларов. По словам самого Вискарры, расследование прокуратуры в отношении его предполагаемых преступлений находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.
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перу
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мартин вискарра, бруно родригес, перу, лима (город), в мире

В Перу полиция применила резиновые пули против протестующих

13:42 13.11.2020
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Перу применила слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, вышедших на улицы Лимы в связи с объявлением импичмента президенту страны Мартину Вискарре, сообщает газета Comercio.
Как сообщается, в четверг вечером протесты прошли в столице Перу, а также в ряде регионов страны. Изначально мирная акция протеста в некоторых местах переросла в столкновения. По данным издания, на одной из центральных площадей Лимы полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Сообщается о нескольких пострадавших, включая двух журналистов.
Глава МВД Перу Гастон Родригес выступил в защиту использования слезоточивого газа против протестующих. В интервью радио RPP он заявил, что полицейские "действовали осмотрительно", однако неизвестные, предположительно,  начали кидать в них различные пиротехнические изделия. Он также заверил, что полицейские не применяли пуль против толпы.
Во вторник спикер конгресса Перу Мануэль Мерино стал временным президентом после импичмента, объявленного накануне главе государства.
Ранее конгресс Перу за пять месяцев до выборов президента 105 голосами отстранил от должности главы государства Мартина Вискарру, которого обвиняют во взяточничестве в период пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах. Поводом к импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции. Согласно их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму более 600 тысяч долларов. По словам самого Вискарры, расследование прокуратуры в отношении его предполагаемых преступлений находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.
Президент Перу Мартин Вискарра - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Конгресс Перу объявил импичмент президенту
 
Мартин ВискарраБруно РодригесПеруЛима (город)В мире
 
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