https://ria.ru/20201113/protestuny-1584565543.html

Лукашенко назвал оппозицию "протестунами"

Лукашенко назвал оппозицию "протестунами"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не изменит внешнеполитический курс, даже если к власти придут протестующие – им этого не... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:56

2020-11-13T21:56

2020-11-13T21:56

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не изменит внешнеполитический курс, даже если к власти придут протестующие – им этого не позволит народ."Я знаю, какой тренд сейчас в наших взаимоотношениях, и знаю, на что пытаются выйти средства массовой информации в России… Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство – не только президент – нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран и так далее. Этого нет и не будет никогда. Даже если эти протестуны (протестующие – ред.) придут к власти, им народ не позволит изменить политику. Не позволит", - сказал Лукашенко, общаясь с белорусскими и иностранными журналистами. Телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.Как отметил глава государства, если участники протестных акций рассчитывают, что "походят по улицам, деньги получат оттуда (из-за границы – ред.), как-то взбудоражат наше общество… у них ничего не получится: белорусский народ им это сделать не позволит".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире