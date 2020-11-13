Лукашенко назвал оппозицию "протестунами"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш Народовластия" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не изменит внешнеполитический курс, даже если к власти придут протестующие – им этого не позволит народ.
"Я знаю, какой тренд сейчас в наших взаимоотношениях, и знаю, на что пытаются выйти средства массовой информации в России… Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство – не только президент – нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран и так далее. Этого нет и не будет никогда. Даже если эти протестуны (протестующие – ред.) придут к власти, им народ не позволит изменить политику. Не позволит", - сказал Лукашенко, общаясь с белорусскими и иностранными журналистами. Телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.
Как отметил глава государства, если участники протестных акций рассчитывают, что "походят по улицам, деньги получат оттуда (из-за границы – ред.), как-то взбудоражат наше общество… у них ничего не получится: белорусский народ им это сделать не позволит".
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.