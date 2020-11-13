https://ria.ru/20201113/prostuda-1584396501.html

Как отличить стресс от простуды

Как отличить стресс от простуды

Стресс и негативные эмоции могут вызвать симптомы самых разных заболеваний, от простуды до сахарного диабета, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог, РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T04:10

2020-11-13T04:10

2020-11-13T04:10

ирина хвингия

россия

здоровье

медицина

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стресс и негативные эмоции могут вызвать симптомы самых разных заболеваний, от простуды до сахарного диабета, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия. Симптомы стресса часто могут быть похожи на простуду. При этом нужно понимать, что раздражителем, вызывающим стресс, может быть не только какая-то ситуация. Это может быть смена часовых поясов, любое изменение внешней среды. Организм реагирует по-разному, в том числе могут проявиться симптомы, похожие на разные болезни, пояснила Хвингия.Одно из проявлений стресса – термоневроз, когда повышена температура тела. "Это может быть заболевание органического характера, когда в результате каких-то травм нарушается терморегуляция – сигналы не проходят между нужными зонами мозга. Другой вариант – на фоне хронического стресса, чаще всего на фоне депрессии, когда температура постоянно повышена. Если температура повышена в результате термоневроза, она, как правило, не превышает 37,5. Если у человека температура 38, мы вряд ли будем говорить о стрессе, скорее всего, это какое-то воспаление", – добавила собеседница радио.Нейропсихолог рассказала, как понять, что в проявлениях болезни виноват именно стресс. Однако нельзя все списывать только на стресс, подчеркнула Хвингия. Если у вас появились симптомы, например, сахарного диабета, нужно, как минимум, сдать анализы.

https://ria.ru/20201110/temperatura-1583850258.html

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ирина хвингия, россия, здоровье, медицина, общество