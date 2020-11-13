https://ria.ru/20201113/prostuda-1584396501.html
Как отличить стресс от простуды
Как отличить стресс от простуды
Стресс и негативные эмоции могут вызвать симптомы самых разных заболеваний, от простуды до сахарного диабета, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог, РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T04:10
2020-11-13T04:10
2020-11-13T04:10
ирина хвингия
россия
здоровье
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общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стресс и негативные эмоции могут вызвать симптомы самых разных заболеваний, от простуды до сахарного диабета, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия. Симптомы стресса часто могут быть похожи на простуду. При этом нужно понимать, что раздражителем, вызывающим стресс, может быть не только какая-то ситуация. Это может быть смена часовых поясов, любое изменение внешней среды. Организм реагирует по-разному, в том числе могут проявиться симптомы, похожие на разные болезни, пояснила Хвингия.Одно из проявлений стресса – термоневроз, когда повышена температура тела. "Это может быть заболевание органического характера, когда в результате каких-то травм нарушается терморегуляция – сигналы не проходят между нужными зонами мозга. Другой вариант – на фоне хронического стресса, чаще всего на фоне депрессии, когда температура постоянно повышена. Если температура повышена в результате термоневроза, она, как правило, не превышает 37,5. Если у человека температура 38, мы вряд ли будем говорить о стрессе, скорее всего, это какое-то воспаление", – добавила собеседница радио.Нейропсихолог рассказала, как понять, что в проявлениях болезни виноват именно стресс. Однако нельзя все списывать только на стресс, подчеркнула Хвингия. Если у вас появились симптомы, например, сахарного диабета, нужно, как минимум, сдать анализы.
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ирина хвингия, россия, здоровье, медицина, общество
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Стресс и негативные эмоции могут вызвать симптомы самых разных заболеваний, от простуды до сахарного диабета, рассказала в интервью радио Sputnik
нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.
Симптомы стресса часто могут быть похожи на простуду. При этом нужно понимать, что раздражителем, вызывающим стресс, может быть не только какая-то ситуация. Это может быть смена часовых поясов, любое изменение внешней среды. Организм реагирует по-разному, в том числе могут проявиться симптомы, похожие на разные болезни, пояснила Хвингия.
"Симптомы стресса могут быть похожи на простуду: то в пот бросает, то сухость кожи появляется. Такое же состояние бывает, когда начинается грипп. Очень часто мы можем наблюдать симптоматику, свойственную конъюнктивиту. При внезапном сильном стрессе может повыситься сахар в крови – симптом, как при сахарном диабете. При хроническом стрессе могут быть и аллергические проявления", – отметила нейропсихолог.
Одно из проявлений стресса – термоневроз, когда повышена температура тела.
"Это может быть заболевание органического характера, когда в результате каких-то травм нарушается терморегуляция – сигналы не проходят между нужными зонами мозга. Другой вариант – на фоне хронического стресса, чаще всего на фоне депрессии, когда температура постоянно повышена. Если температура повышена в результате термоневроза, она, как правило, не превышает 37,5. Если у человека температура 38, мы вряд ли будем говорить о стрессе, скорее всего, это какое-то воспаление", – добавила собеседница радио.
Нейропсихолог рассказала, как понять, что в проявлениях болезни виноват именно стресс.
"Особенность, например, термоневроза – он не реагирует на жаропонижающее. Если температура вызвана воспалением, простудным заболеванием, реакция будет. Кроме того, симптомы стресса, как правило, проявляются одновременно. То есть не бывает такого, что на фоне хронического стресса у человека только симптомы диабета. Это будут и боли в пояснице, и боли в суставах, и повышенное давление. Если помимо симптомов есть усталость утром, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, скорее всего, речь идет о стрессе", – продолжила она.
Однако нельзя все списывать только на стресс, подчеркнула Хвингия. Если у вас появились симптомы, например, сахарного диабета, нужно, как минимум, сдать анализы.