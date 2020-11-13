https://ria.ru/20201113/produkty-1584572571.html

Названы способы сэкономить на продуктах

Названы способы сэкономить на продуктах

Британские повара и авторы кулинарных книг в комментарии для издания Metro поделились советами, как сэкономить на продуктах питания. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T23:45

2020-11-13T23:45

2020-11-13T23:45

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Британские повара и авторы кулинарных книг в комментарии для издания Metro поделились советами, как сэкономить на продуктах питания.По словам повара Джеймса Кокрена, курицу следует покупать целыми тушами, это позволит по-разному использовать ее части при приготовлении нескольких блюд, при этом цена получится ниже, чем за части птицы по отдельности.Ресторатор Мэри Митчелл посоветовала закупать мясо оптом раз в месяц и хранить его в морозилке, чтобы не тратиться на разовые покупки.Автор кулинарных книг Том Хант поделился дешевым способом приготовления соуса песто. По его словам, хотя обычно этот соус готовят из базилика, вместо него могут использоваться любая зелень.При приготовлении нужно удалить стебли. Затем следует нарезать зелень вручную, поскольку так она лучше сохраняет текстуру, чем при использовании блендера. После этого нужно добавить зубчик чеснок и растолочь получившуюся смесь в ступке. И в довершение необходимо добавить немного оливкового масла, чайную ложку уксуса и соль.

https://ria.ru/20201022/eda-1581008908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество