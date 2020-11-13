https://ria.ru/20201113/prodazha-1584562445.html

Московский суд отправил в СИЗО женщину, пытавшуюся продать сына

Московский суд отправил в СИЗО женщину, пытавшуюся продать сына

Тушинский суд Москвы арестовал до 12 января украинку, обвиняемую в продаже новорожденного сына, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:17

2020-11-13T21:17

2020-11-13T21:17

тушинский суд г. москвы

москва

украина

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Тушинский суд Москвы арестовал до 12 января украинку, обвиняемую в продаже новорожденного сына, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова."Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении гражданки Украины Макухи Валентины Юрьевны… удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 января", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, 24-летняя женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Продать ребенка она хотела за 500 тысяч рублей. В ресторане на Лодочной улице 12 ноября Макуха встретилась с покупательницей, получила деньги, написала расписку и передала ребенка.Однако сделка проходила в рамках оперативных мероприятий следователей и сотрудников уголовного розыска МВД. О готовящемся преступлении в УВД по СЗАО сообщила женщина, которой через знакомых неизвестная предложила купить младенца.Макухе предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". На допросе она заявила, что хотела продать ребенка из-за сложной жизненной ситуации и неблагополучного материального положения.Младенца поместили в специализированное детское учреждение под наблюдение врачей и специалистов, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20200924/otets-1577697910.html

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тушинский суд г. москвы, москва, украина, происшествия