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Число безработных в Приморье с июня сократилось в полтора раза
Число безработных в Приморье с июня сократилось в полтора раза
Число безработных в Приморье с июня сократилось более чем в полтора раза – до 19,4 тысячи человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:02
2020-11-13T10:02
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Число безработных в Приморье с июня сократилось более чем в полтора раза – до 19,4 тысячи человек, сообщает правительство региона.По данным на 12 ноября, уровень регистрируемой безработицы составил 1,95%. Отмечается, что основные причины, повлиявшие на ситуацию на рынке труда, – это введение ограничений на фоне коронавируса и приостановка работы ряда предприятий и организаций. Вместе с тем в органы службы занятости населения работодатели заявили 63,5 тысячи вакансий.В Приморье безработные также могут устроиться на общественные и временные работы, которые предлагают 150 работодателей. Создано почти 1,5 тысячи рабочих мест. Трудоустроено 1,3 тысячи человек, 1,2 тысячи из них – работники, находящиеся под риском увольнения.С 75 работодателями заключили договоры, предусматривающие субсидии за счет средств федерального бюджета. Создано 415 рабочих мест, на которых уже трудятся 370 человек.В регионе действует государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются сокращение безработицы, содействие занятости населения, максимальное использование трудового потенциала жителей региона, снижение напряженности на рынке труда. Кроме того, среди целей - улучшение демографической ситуации в крае за счет роста миграционного притока трудовых ресурсов, содействие добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, улучшение условий и охраны труда, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
https://ria.ru/20201113/rebenok-1584402425.html
https://ria.ru/20201110/skoraya-1583869582.html
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приморский край, общество

Число безработных в Приморье с июня сократилось в полтора раза

10:02 13.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Число безработных в Приморье с июня сократилось более чем в полтора раза – до 19,4 тысячи человек, сообщает правительство региона.
"На рынке труда Приморья наметились положительные тенденции. Сегодня в списке безработных значится около 19,4 тысячи граждан. Тогда как еще в июне этого года в поисках работы находились более 34 тысяч жителей края", - говорится в сообщении.
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По данным на 12 ноября, уровень регистрируемой безработицы составил 1,95%. Отмечается, что основные причины, повлиявшие на ситуацию на рынке труда, – это введение ограничений на фоне коронавируса и приостановка работы ряда предприятий и организаций. Вместе с тем в органы службы занятости населения работодатели заявили 63,5 тысячи вакансий.
В Приморье безработные также могут устроиться на общественные и временные работы, которые предлагают 150 работодателей. Создано почти 1,5 тысячи рабочих мест. Трудоустроено 1,3 тысячи человек, 1,2 тысячи из них – работники, находящиеся под риском увольнения.
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"Чтобы стимулировать граждан к участию во временных и общественных работах, был увеличен размер материальной поддержки. Сегодня это 12,1 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей, которые выплачивались ранее. Почти 1 тысяча приморцев использовала возможность устроиться на общественные работы", – сказала министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая, чьи слова приводятся в сообщении.
С 75 работодателями заключили договоры, предусматривающие субсидии за счет средств федерального бюджета. Создано 415 рабочих мест, на которых уже трудятся 370 человек.
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В регионе действует государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются сокращение безработицы, содействие занятости населения, максимальное использование трудового потенциала жителей региона, снижение напряженности на рынке труда. Кроме того, среди целей - улучшение демографической ситуации в крае за счет роста миграционного притока трудовых ресурсов, содействие добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, улучшение условий и охраны труда, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
 
Приморский крайОбщество
 
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