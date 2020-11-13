https://ria.ru/20201113/primore-1584421570.html

Число безработных в Приморье с июня сократилось в полтора раза

Число безработных в Приморье с июня сократилось в полтора раза

Число безработных в Приморье с июня сократилось более чем в полтора раза – до 19,4 тысячи человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:02

2020-11-13T10:02

2020-11-13T10:02

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Число безработных в Приморье с июня сократилось более чем в полтора раза – до 19,4 тысячи человек, сообщает правительство региона.По данным на 12 ноября, уровень регистрируемой безработицы составил 1,95%. Отмечается, что основные причины, повлиявшие на ситуацию на рынке труда, – это введение ограничений на фоне коронавируса и приостановка работы ряда предприятий и организаций. Вместе с тем в органы службы занятости населения работодатели заявили 63,5 тысячи вакансий.В Приморье безработные также могут устроиться на общественные и временные работы, которые предлагают 150 работодателей. Создано почти 1,5 тысячи рабочих мест. Трудоустроено 1,3 тысячи человек, 1,2 тысячи из них – работники, находящиеся под риском увольнения.С 75 работодателями заключили договоры, предусматривающие субсидии за счет средств федерального бюджета. Создано 415 рабочих мест, на которых уже трудятся 370 человек.В регионе действует государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются сокращение безработицы, содействие занятости населения, максимальное использование трудового потенциала жителей региона, снижение напряженности на рынке труда. Кроме того, среди целей - улучшение демографической ситуации в крае за счет роста миграционного притока трудовых ресурсов, содействие добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, улучшение условий и охраны труда, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

https://ria.ru/20201113/rebenok-1584402425.html

https://ria.ru/20201110/skoraya-1583869582.html

https://ria.ru/20201109/nadbavki-1583678355.html

приморский край

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приморский край, общество