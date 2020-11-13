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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/prichina-1584562605.html
Пашинян назвал главную причину подписания соглашения по Карабаху
Пашинян назвал главную причину подписания соглашения по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что если бы военные действия в Карабахе не были остановлены, под угрозой... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:17
2020-11-13T21:38
лачинский коридор
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
степанакерт
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что если бы военные действия в Карабахе не были остановлены, под угрозой окружении оказались бы 30 тысяч армянских военных.По его словам, эти цифры разнятся в зависимости от сценариев. "И эти войска не могли бы влиять на ситуацию, так как к ним заходили с тыла", - отметил премьер.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
лачинский коридор
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Люди покидают свои дома в Карабахе и сжигают их
Кадры из Карабаха, где жители покидают дома, поджигая их и разбирая на стройматериалы
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лачинский коридор, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, степанакерт, в мире

Пашинян назвал главную причину подписания соглашения по Карабаху

21:17 13.11.2020 (обновлено: 21:38 13.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нарсесян / Перейти в фотобанкМужчины загружают мебель в грузовик в Степанакерте
Мужчины загружают мебель в грузовик в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что если бы военные действия в Карабахе не были остановлены, под угрозой окружении оказались бы 30 тысяч армянских военных.

"Краеугольным фактором для подписания соглашения была констатация факта, что Степанакерт остался незащищенным после падения Шуши, и если бы война не была остановлена в течение часов, пали бы Степанакерт, затем Аскеран, Мартакерт и от 20 до 30 тысяч наших военных оказались бы в окружении", - сказал Пашинян.

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10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
По его словам, эти цифры разнятся в зависимости от сценариев. "И эти войска не могли бы влиять на ситуацию, так как к ним заходили с тыла", - отметил премьер.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияНикол ПашинянНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
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