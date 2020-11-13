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Пашинян назвал главную причину подписания соглашения по Карабаху

Пашинян назвал главную причину подписания соглашения по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что если бы военные действия в Карабахе не были остановлены, под угрозой... РИА Новости, 13.11.2020

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лачинский коридор

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

степанакерт

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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что если бы военные действия в Карабахе не были остановлены, под угрозой окружении оказались бы 30 тысяч армянских военных.По его словам, эти цифры разнятся в зависимости от сценариев. "И эти войска не могли бы влиять на ситуацию, так как к ним заходили с тыла", - отметил премьер.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

лачинский коридор

азербайджан

армения

нагорный карабах

степанакерт

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Люди покидают свои дома в Карабахе и сжигают их Кадры из Карабаха, где жители покидают дома, поджигая их и разбирая на стройматериалы 2020-11-13T21:17 true PT0M24S

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лачинский коридор, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, степанакерт, в мире