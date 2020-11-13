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Пашинян назвал главную причину подписания соглашения по Карабаху
Пашинян назвал главную причину подписания соглашения по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что если бы военные действия в Карабахе не были остановлены, под угрозой... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:17
2020-11-13T21:17
2020-11-13T21:38
лачинский коридор
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
степанакерт
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что если бы военные действия в Карабахе не были остановлены, под угрозой окружении оказались бы 30 тысяч армянских военных.По его словам, эти цифры разнятся в зависимости от сценариев. "И эти войска не могли бы влиять на ситуацию, так как к ним заходили с тыла", - отметил премьер.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
лачинский коридор
азербайджан
армения
нагорный карабах
степанакерт
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Люди покидают свои дома в Карабахе и сжигают их
Кадры из Карабаха, где жители покидают дома, поджигая их и разбирая на стройматериалы
2020-11-13T21:17
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РИА Новости
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лачинский коридор, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, степанакерт, в мире