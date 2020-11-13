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Липецкая область
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Лучшие липецкие компании премируют за качество
Лучшие липецкие компании премируют за качество
Лауреаты и дипломанты регионального конкурса "Премия за качество" получат денежные премии от администрации Липецкой области, которая составит от 50 до 100 тысяч РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:49
2020-11-13T15:49
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Лауреаты и дипломанты регионального конкурса "Премия за качество" получат денежные премии от администрации Липецкой области, которая составит от 50 до 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он добавил, что конкурс проводится в связи с празднованием Всемирного дня качества.По словам главы областной администрации, на конкурс были представлены 22 заявки, 17 из которых отобраны и допущены ко второму туру. Вместе с оценкой условий труда и работой по внедрению сертификации систем менеджмента организации качества особое внимание эксперты уделяли лидирующей роли руководства в работе по повышению качества (продукции, услуг, образования и т.д.).Лауреатам конкурса вручается символ качества, диплом победителя и денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Дипломанты конкурса получают диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей."В Липецкой области целенаправленно ведется работа по стимулированию предприятий и организаций к модернизации и совершенствованию системы менеджмента качества, оказывается государственная поддержка", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область

Лучшие липецкие компании премируют за качество

15:49 13.11.2020
 
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Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Лауреаты и дипломанты регионального конкурса "Премия за качество" получат денежные премии от администрации Липецкой области, которая составит от 50 до 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что конкурс проводится в связи с празднованием Всемирного дня качества.
По словам главы областной администрации, на конкурс были представлены 22 заявки, 17 из которых отобраны и допущены ко второму туру. Вместе с оценкой условий труда и работой по внедрению сертификации систем менеджмента организации качества особое внимание эксперты уделяли лидирующей роли руководства в работе по повышению качества (продукции, услуг, образования и т.д.).
Лауреатам конкурса вручается символ качества, диплом победителя и денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Дипломанты конкурса получают диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.
"В Липецкой области целенаправленно ведется работа по стимулированию предприятий и организаций к модернизации и совершенствованию системы менеджмента качества, оказывается государственная поддержка", – сказал Артамонов.
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