https://ria.ru/20201113/premii-1584501429.html

Лучшие липецкие компании премируют за качество

Лучшие липецкие компании премируют за качество

Лауреаты и дипломанты регионального конкурса "Премия за качество" получат денежные премии от администрации Липецкой области, которая составит от 50 до 100 тысяч РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:49

2020-11-13T15:49

2020-11-13T15:49

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Лауреаты и дипломанты регионального конкурса "Премия за качество" получат денежные премии от администрации Липецкой области, которая составит от 50 до 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он добавил, что конкурс проводится в связи с празднованием Всемирного дня качества.По словам главы областной администрации, на конкурс были представлены 22 заявки, 17 из которых отобраны и допущены ко второму туру. Вместе с оценкой условий труда и работой по внедрению сертификации систем менеджмента организации качества особое внимание эксперты уделяли лидирующей роли руководства в работе по повышению качества (продукции, услуг, образования и т.д.).Лауреатам конкурса вручается символ качества, диплом победителя и денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Дипломанты конкурса получают диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей."В Липецкой области целенаправленно ведется работа по стимулированию предприятий и организаций к модернизации и совершенствованию системы менеджмента качества, оказывается государственная поддержка", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201110/zavod-1583927817.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область