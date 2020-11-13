https://ria.ru/20201113/prazdniki-1584452184.html
Названы самые непопулярные в этом году города для отдыха на Новый год
Названы самые непопулярные в этом году города для отдыха на Новый год
Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города пользуются наименьшим спросом у туристов для поездок на новогодние праздники, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:12
2020-11-13T18:12
2020-11-13T18:12
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города пользуются наименьшим спросом у туристов для поездок на новогодние праздники, сообщает Tvil.ru. Список составлен на основании данных бронирования клиентами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва составили десятку городов, спрос на новогодние туры в которые максимально упал по сравнению с прошлым годом.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых на Новый год от одной до восьми ночей и тратят на проживание от 830 рублей до 14,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Кимрах.По сравнению с 2019 годом, антирейтинг "каникулярных" городов существенно поменялся. Остался на первом месте только Осташков. Кроме него год назад в "антитоп" попали Екатеринбург, Пятигорск, Кисловодск, Красная Поляна, Краснодар, Великий Устюг, Переславль-Залесский, Олонец и Бахчисарай.
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туризм, города, туристы, новости - туризм, новый год, кимры, анапа, отдых
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города пользуются наименьшим спросом у туристов для поездок на новогодние праздники, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных бронирования клиентами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва составили десятку городов, спрос на новогодние туры в которые максимально упал по сравнению с прошлым годом.
По статистике сервиса, туристы бронируют отдых на Новый год от одной до восьми ночей и тратят на проживание от 830 рублей до 14,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Кимрах.
По сравнению с 2019 годом, антирейтинг "каникулярных" городов существенно поменялся. Остался на первом месте только Осташков. Кроме него год назад в "антитоп" попали Екатеринбург, Пятигорск, Кисловодск, Красная Поляна, Краснодар, Великий Устюг, Переславль-Залесский, Олонец и Бахчисарай.