https://ria.ru/20201113/prazdniki-1584452184.html

Названы самые непопулярные в этом году города для отдыха на Новый год

Названы самые непопулярные в этом году города для отдыха на Новый год

Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города пользуются наименьшим спросом у туристов для поездок на новогодние праздники, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:12

2020-11-13T18:12

2020-11-13T18:12

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города пользуются наименьшим спросом у туристов для поездок на новогодние праздники, сообщает Tvil.ru. Список составлен на основании данных бронирования клиентами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва составили десятку городов, спрос на новогодние туры в которые максимально упал по сравнению с прошлым годом.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых на Новый год от одной до восьми ночей и тратят на проживание от 830 рублей до 14,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Кимрах.По сравнению с 2019 годом, антирейтинг "каникулярных" городов существенно поменялся. Остался на первом месте только Осташков. Кроме него год назад в "антитоп" попали Екатеринбург, Пятигорск, Кисловодск, Красная Поляна, Краснодар, Великий Устюг, Переславль-Залесский, Олонец и Бахчисарай.

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

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