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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201113/pravoslavie-1584522632.html
РПЦ назначила настоятеля в храм умершего протоиерея Димитрия Смирнова
РПЦ назначила настоятеля в храм умершего протоиерея Димитрия Смирнова
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи священник Федор Лукьянов назначен исполняющим обязанности настоятеля Благовещенского храма в Петровском парке в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:19
2020-11-13T17:45
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
новости - религия и мировоззрение
протоиерей димитрий смирнов
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи священник Федор Лукьянов назначен исполняющим обязанности настоятеля Благовещенского храма в Петровском парке в Москве вместо скончавшегося протоиерея Димитрия Смирнова, говорится в патриаршем указе."Иерей Феодор Лукьянов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской города Москвы в дополнение к несомому послушанию назначается временно исполняющим обязанности настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке города Москвы сроком на один год", - говорится в указе, опубликованном на сайте Московской епархии.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался 21 октября на 70-м году жизни от хронической болезни и был похоронен за алтарем храма Благовещения в Петровском парке. Настоятелем здесь он был с 1991 года, с момента передачи храма Русской православной церкви. В советское время в здании располагался склад Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского.Протоиерей Димитрий Смирнов и священник Федор Лукьянов долго вместе служили и работали в одной патриаршей комиссии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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60
Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронили за алтарем Благовещенского храма в Москве
Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся.
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коронавирус в россии, новости - религия и мировоззрение, протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, московская патриархия

РПЦ назначила настоятеля в храм умершего протоиерея Димитрия Смирнова

17:19 13.11.2020 (обновлено: 17:45 13.11.2020)
 
© Фото : из личного архиваПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : из личного архива
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи священник Федор Лукьянов назначен исполняющим обязанности настоятеля Благовещенского храма в Петровском парке в Москве вместо скончавшегося протоиерея Димитрия Смирнова, говорится в патриаршем указе.
"Иерей Феодор Лукьянов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской города Москвы в дополнение к несомому послушанию назначается временно исполняющим обязанности настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке города Москвы сроком на один год", - говорится в указе, опубликованном на сайте Московской епархии.
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 16:00Религия и мировоззрение
Протоиерей Смирнов был самым "многодетным отцом" Москвы, сказал священник
Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался 21 октября на 70-м году жизни от хронической болезни и был похоронен за алтарем храма Благовещения в Петровском парке. Настоятелем здесь он был с 1991 года, с момента передачи храма Русской православной церкви. В советское время в здании располагался склад Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского.
Протоиерей Димитрий Смирнов и священник Федор Лукьянов долго вместе служили и работали в одной патриаршей комиссии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьМосковская Патриархия
 
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