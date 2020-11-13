В РПЦ не связывают дефицит священников в России с пандемией коронавируса
© РИА Новости / Александр ПаниотовКресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери "Всех скорбящих радость" в поселке Торгашино (Красноярск)
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви в целом есть дефицит священников, но он возник не из-за того, что в пандемию возросло число их смертей, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее епископ Савва заявил, что священники Русской православной церкви с октября умирают от коронавируса почти ежедневно. Он отметил, что священники находятся "на фронте" и будут "нести свою службу пока могут".
"Конечно, смертей священников несколько больше, чем в прошлые годы. Это больно и горько. Каждая смерть священника — это невосполнимая утрата. Но все же число смертей не таково, чтобы можно было говорить о "кадровом голоде" по причине коронавируса", - сказал епископ Савва.
По его словам, в Русской церкви есть дефицит священников, хотя и "не такой катастрофический как в 1990-е годы".
"В подавляющем большинстве епархий, особенно за Уралом (но далеко не только), священников до сих пор не хватает. Поэтому говорить о какой-то исключительной ситуации с кадровым дефицитом не приходится: этот дефицит был, есть и мы постепенно его преодолеваем", - заключил собеседник агентства.
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