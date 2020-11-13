https://ria.ru/20201113/pravitelstvo-1584538291.html
Мишустин распределил обязанности вице-премьеров
Мишустин распределил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил обязанности среди вице-премьеров, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:20
2020-11-13T18:20
2020-11-13T19:25
алексей оверчук
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
татьяна голикова
александр новак
правительство рф
политика
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил обязанности среди вице-премьеров, сообщили в пресс-службе правительства. Так, Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяна Голикова — вопросы культуры, Дмитрий Чернышенко будет отвечать за науку и высшее образование, Алексей Оверчук займется координацией работы Росреестра. Перераспределение обязанностей среди заместителей главы правительства прокомментировал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков. По его словам, передача координации вопросов культуры Голиковой позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов россиян. "Для обеспечения полного цикла инновационных разработок — от высшего образования до внедрения конечных продуктов — принято решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко", — добавил представитель премьера.Оверчук, в свою очередь, будет курировать работу Росреестра по интеграции геоданных с Федеральным адресным агентством ФНС.Как указано на сайте правительства, Новак будет координировать деятельность Минэнерго, Ростехнадзора, Росрезерва и "Росатома".Голикова, Чернышенко и Оверчук работают заместителями главы правительства с 21 января, Новака назначили на этот пост 10 ноября. До этого он был министром энергетики. Культуру в кабмине ранее курировал Чернышенко, высшее образование — Голикова. Топливно-энергетическим комплексом занимался вице-премьер Юрий Борисов.
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алексей оверчук, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, татьяна голикова, александр новак, правительство рф, политика
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
перераспределил обязанности среди вице-премьеров, сообщили в пресс-службе правительства.
Так, Александр Новак
будет курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяна Голикова
— вопросы культуры, Дмитрий Чернышенко будет отвечать за науку и высшее образование, Алексей Оверчук займется координацией работы Росреестра.
"Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития", — говорится в сообщении.
Перераспределение обязанностей среди заместителей главы правительства прокомментировал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков. По его словам, передача координации вопросов культуры Голиковой позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов россиян.
"Для обеспечения полного цикла инновационных разработок — от высшего образования до внедрения конечных продуктов — принято решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко", — добавил представитель премьера.
Оверчук, в свою очередь, будет курировать работу Росреестра по интеграции геоданных с Федеральным адресным агентством ФНС.
Как указано на сайте правительства, Новак будет координировать деятельность Минэнерго, Ростехнадзора, Росрезерва и "Росатома".
Голикова, Чернышенко и Оверчук работают заместителями главы правительства с 21 января, Новака назначили на этот пост 10 ноября. До этого он был министром энергетики.
Культуру в кабмине ранее курировал Чернышенко, высшее образование — Голикова. Топливно-энергетическим комплексом занимался вице-премьер Юрий Борисов.