https://ria.ru/20201113/pravitelstvo-1584538291.html

Мишустин распределил обязанности вице-премьеров

Мишустин распределил обязанности вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил обязанности среди вице-премьеров, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:20

2020-11-13T18:20

2020-11-13T19:25

алексей оверчук

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

татьяна голикова

александр новак

правительство рф

политика

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил обязанности среди вице-премьеров, сообщили в пресс-службе правительства. Так, Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяна Голикова — вопросы культуры, Дмитрий Чернышенко будет отвечать за науку и высшее образование, Алексей Оверчук займется координацией работы Росреестра. Перераспределение обязанностей среди заместителей главы правительства прокомментировал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков. По его словам, передача координации вопросов культуры Голиковой позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы с учетом интересов россиян. "Для обеспечения полного цикла инновационных разработок — от высшего образования до внедрения конечных продуктов — принято решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко", — добавил представитель премьера.Оверчук, в свою очередь, будет курировать работу Росреестра по интеграции геоданных с Федеральным адресным агентством ФНС.Как указано на сайте правительства, Новак будет координировать деятельность Минэнерго, Ростехнадзора, Росрезерва и "Росатома".Голикова, Чернышенко и Оверчук работают заместителями главы правительства с 21 января, Новака назначили на этот пост 10 ноября. До этого он был министром энергетики. Культуру в кабмине ранее курировал Чернышенко, высшее образование — Голикова. Топливно-энергетическим комплексом занимался вице-премьер Юрий Борисов.

https://ria.ru/20201112/ministry-1584260956.html

https://ria.ru/20201111/fas-1584085088.html

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алексей оверчук, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, татьяна голикова, александр новак, правительство рф, политика