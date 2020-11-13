https://ria.ru/20201113/pozhar-1584561712.html

В Рязани раскрыли детали пожара в торговом центре

В Рязани раскрыли детали пожара в торговом центре

Очаг возгорания в ТЦ "М5 Молл" возник в зоне батутного центра, сейчас идёт разбор завалов, причины происшествия ещё устанавливаются специалистами, сообщила РИА... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:10

2020-11-13T21:10

2020-11-13T21:10

пожар в тц в рязани

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязань

рязанская область

происшествия

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БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Очаг возгорания в ТЦ "М5 Молл" возник в зоне батутного центра, сейчас идёт разбор завалов, причины происшествия ещё устанавливаются специалистами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ТЦ Лика Анжиевская.Пожар в торговом центре "М5 Молл" в Рязани произошел вечером в четверг на площади 500 "квадратов". Загорелась кровля здания, обрушилась стена с фасадной части. Были эвакуированы 1,2 тысячи человек. По данным областного правительства, погибших и пострадавших нет."Судя по расположению, очаг был в батутном центре. Причины будут названы компетентными органами. Сейчас стали разбирать завалы", - сказала собеседница.Она подчеркнула, что при пожаре не пострадали ни люди, ни животные.Представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что пока рано говорить о причинах пожара, даже предварительно. На месте работают пожарные-дознаватели и сотрудники пожарно-испытательной лаборатории. "По закону у них есть 10 дней, чтоб назвать причину пожара, надеемся в данном случае уложиться дней в пять", - сказал собеседник агентства.В УМВД по региону сообщили РИА Новости, что полиция пока не занимается инцидентом. Свою проверку проводит прокуратура. На сайте областного надзорного ведомства сказано, что в ходе проверки особое внимание будет обращено на наличие в помещениях ТЦ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, соблюдение требований, предъявляемых к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.

https://ria.ru/20201112/evakuatsiya-1584368766.html

рязань

рязанская область

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пожар в тц в рязани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, рязанская область, происшествия