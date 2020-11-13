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"Победа" откроет рейсы в Армению с 26 ноября
"Победа" откроет рейсы в Армению с 26 ноября
Лоукостер "Победа" 26 ноября открывает рейсы в Армению, сообщила журналистам представитель перевозчика. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:25
2020-11-13T14:25
2020-11-13T14:25
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" 26 ноября открывает рейсы в Армению, сообщила журналистам представитель перевозчика."Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на международный рейс по маршруту Москва-Гюмри. Полеты по этому направлению начнутся 26 ноября 2020 года и будут выполняться один раз в неделю – по четвергам", - сказала представитель.Авиасообщение между РФ и Арменией на данный момент не восстановлено, следовательно, рейсы не могут быть регулярными. В "Победе" не уточнили, что это будут за рейсы и кто из пассажиров сможет ими воспользоваться.Кроме того, с 28 ноября "Победа" начинает полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория) - по субботам. С 4 декабря будут выполняться рейсы из Москвы в Ларнаку (Кипр) - по пятницам. Подробная информации о возможных ограничениях для пассажиров размещена на официальном сайте компании.
https://ria.ru/20201107/samolet-1583481516.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, победа (авиакомпания), москва, армения, в мире