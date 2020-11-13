https://ria.ru/20201113/polety-1584480371.html

"Победа" откроет рейсы в Армению с 26 ноября

"Победа" откроет рейсы в Армению с 26 ноября

Лоукостер "Победа" 26 ноября открывает рейсы в Армению, сообщила журналистам представитель перевозчика. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:25

2020-11-13T14:25

2020-11-13T14:25

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

россия

победа (авиакомпания)

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" 26 ноября открывает рейсы в Армению, сообщила журналистам представитель перевозчика."Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на международный рейс по маршруту Москва-Гюмри. Полеты по этому направлению начнутся 26 ноября 2020 года и будут выполняться один раз в неделю – по четвергам", - сказала представитель.Авиасообщение между РФ и Арменией на данный момент не восстановлено, следовательно, рейсы не могут быть регулярными. В "Победе" не уточнили, что это будут за рейсы и кто из пассажиров сможет ими воспользоваться.Кроме того, с 28 ноября "Победа" начинает полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория) - по субботам. С 4 декабря будут выполняться рейсы из Москвы в Ларнаку (Кипр) - по пятницам. Подробная информации о возможных ограничениях для пассажиров размещена на официальном сайте компании.

https://ria.ru/20201107/samolet-1583481516.html

россия

москва

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, победа (авиакомпания), москва, армения, в мире