https://ria.ru/20201113/poezdki-1584452333.html

МИД призвал россиян тщательно планировать путешествия из-за COVID-19

МИД призвал россиян тщательно планировать путешествия из-за COVID-19

Российский МИД на фоне ситуации с COVID вновь рекомендовал россиянам тщательно планировать поездки за рубеж, взвешивать все риски. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:17

2020-11-13T12:17

2020-11-13T12:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мария захарова

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский МИД на фоне ситуации с COVID вновь рекомендовал россиянам тщательно планировать поездки за рубеж, взвешивать все риски.Ранее, ссылаясь на международных экспертов, она заявила, что "в ближайшей перспективе изменений к лучшему не просматривается..., каких-либо обнадеживающих подвижек стоит ожидать, видимо, не ранее будущей весны"."Особенно тревожно и драматично выглядит положение в периметре еврозоны, где стремительная среднесуточная динамика прироста неукоснительно ползет вверх", - добавила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/puteshestviya-1584430623.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире