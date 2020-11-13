МИД призвал россиян тщательно планировать путешествия из-за COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры, прибывшие рейсом компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский МИД на фоне ситуации с COVID вновь рекомендовал россиянам тщательно планировать поездки за рубеж, взвешивать все риски.
"В связи с предельно неблагоприятной на сегодня санитарно- эпидемической обстановкой в мире вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость тщательно планировать свои поездки за рубеж, взвешивать все возможные риски, не подвергать ни себя, ни своих близких неоправданному риску", - заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее, ссылаясь на международных экспертов, она заявила, что "в ближайшей перспективе изменений к лучшему не просматривается..., каких-либо обнадеживающих подвижек стоит ожидать, видимо, не ранее будущей весны".
"Особенно тревожно и драматично выглядит положение в периметре еврозоны, где стремительная среднесуточная динамика прироста неукоснительно ползет вверх", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.