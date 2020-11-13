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МИД призвал россиян тщательно планировать путешествия из-за COVID-19
МИД призвал россиян тщательно планировать путешествия из-за COVID-19
Российский МИД на фоне ситуации с COVID вновь рекомендовал россиянам тщательно планировать поездки за рубеж, взвешивать все риски. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:17
2020-11-13T12:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария захарова
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский МИД на фоне ситуации с COVID вновь рекомендовал россиянам тщательно планировать поездки за рубеж, взвешивать все риски.Ранее, ссылаясь на международных экспертов, она заявила, что "в ближайшей перспективе изменений к лучшему не просматривается..., каких-либо обнадеживающих подвижек стоит ожидать, видимо, не ранее будущей весны"."Особенно тревожно и драматично выглядит положение в периметре еврозоны, где стремительная среднесуточная динамика прироста неукоснительно ползет вверх", - добавила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД призвал россиян тщательно планировать путешествия из-за COVID-19

12:17 13.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры, прибывшие рейсом компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры, прибывшие рейсом компании Аэрофлот из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский МИД на фоне ситуации с COVID вновь рекомендовал россиянам тщательно планировать поездки за рубеж, взвешивать все риски.

"В связи с предельно неблагоприятной на сегодня санитарно- эпидемической обстановкой в мире вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость тщательно планировать свои поездки за рубеж, взвешивать все возможные риски, не подвергать ни себя, ни своих близких неоправданному риску", - заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее, ссылаясь на международных экспертов, она заявила, что "в ближайшей перспективе изменений к лучшему не просматривается..., каких-либо обнадеживающих подвижек стоит ожидать, видимо, не ранее будущей весны".
"Особенно тревожно и драматично выглядит положение в периметре еврозоны, где стремительная среднесуточная динамика прироста неукоснительно ползет вверх", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваЗдоровье - ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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