Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201113/podderzhka-1584510364.html
На поддержку МСП на Камчатке направят 400 миллионов рублей
На поддержку МСП на Камчатке направят 400 миллионов рублей
Комитет по бюджетной, налоговой и экономической политике Законодательного собрания Камчатского края одобрил предложенные правительством края меры поддержки... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:30
2020-11-13T16:30
камчатский край
вилючинск
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_2d9236b915502afd5c0620e96aca24e4.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя — РИА Новости. Комитет по бюджетной, налоговой и экономической политике Законодательного собрания Камчатского края одобрил предложенные правительством края меры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых, сообщает пресс-служба краевого парламента.На поддержку МСП края планируется направить 400 миллионов рублей.Проект бюджета после публичных слушаний 17 ноября будет вынесен на 43-ю сессию законодательного собрания."В проекте бюджета на 2021 год заложен значительный объем средств на содействие малому и среднему бизнесу – более 400 миллионов рублей. По мнению депутатов, эти деньги – в формате различных грантов, субсидий, иных форм помощи – поддержат предпринимателей Камчатки в развитии уже действующего бизнеса и реализации новых проектов. Это создание дополнительных рабочих мест, новые услуги для жителей края, налоговые поступления в дальнейшем", – сказал заместитель председателя комитета Владимир Агеев.По информации пресс-службы, планируется продолжить финансирование госпрограмм "Информационное общество в Камчатском крае", "Совершенствование управлением госимуществом в Камчатском крае", "Управление государственными финансами", "Развитие экономической и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае". "На инвестиционные мероприятия в следующем году планируется направить более шести миллиардов рублей. В перечень объектов, в частности, вошли строительство первой очереди Камчатской краевой больницы, продолжение строительства жилых домов в Вилючинске, завершение строительства ФОКа "Водник", детского сада на проспекте Циолковского, нового корпуса школы № 33 в Петропавловске и других объектов", — добавил Агеев.
https://ria.ru/20201113/ekomonitoring--1584489263.html
вилючинск
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_dfa2a559d677da554bdd44e6efd287eb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вилючинск, камчатский край

На поддержку МСП на Камчатке направят 400 миллионов рублей

16:30 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя — РИА Новости. Комитет по бюджетной, налоговой и экономической политике Законодательного собрания Камчатского края одобрил предложенные правительством края меры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых, сообщает пресс-служба краевого парламента.
На поддержку МСП края планируется направить 400 миллионов рублей.
Проект бюджета после публичных слушаний 17 ноября будет вынесен на 43-ю сессию законодательного собрания.
"В проекте бюджета на 2021 год заложен значительный объем средств на содействие малому и среднему бизнесу – более 400 миллионов рублей. По мнению депутатов, эти деньги – в формате различных грантов, субсидий, иных форм помощи – поддержат предпринимателей Камчатки в развитии уже действующего бизнеса и реализации новых проектов. Это создание дополнительных рабочих мест, новые услуги для жителей края, налоговые поступления в дальнейшем", – сказал заместитель председателя комитета Владимир Агеев.
По информации пресс-службы, планируется продолжить финансирование госпрограмм "Информационное общество в Камчатском крае", "Совершенствование управлением госимуществом в Камчатском крае", "Управление государственными финансами", "Развитие экономической и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае".
"На инвестиционные мероприятия в следующем году планируется направить более шести миллиардов рублей. В перечень объектов, в частности, вошли строительство первой очереди Камчатской краевой больницы, продолжение строительства жилых домов в Вилючинске, завершение строительства ФОКа "Водник", детского сада на проспекте Циолковского, нового корпуса школы № 33 в Петропавловске и других объектов", — добавил Агеев.
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
15:02
На Камчатке запустят первую в России систему экомониторинга
 
Камчатский крайВилючинскКамчатский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния