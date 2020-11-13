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На поддержку МСП на Камчатке направят 400 миллионов рублей
На поддержку МСП на Камчатке направят 400 миллионов рублей
Комитет по бюджетной, налоговой и экономической политике Законодательного собрания Камчатского края одобрил предложенные правительством края меры поддержки... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:30
2020-11-13T16:30
2020-11-13T16:30
камчатский край
вилючинск
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя — РИА Новости. Комитет по бюджетной, налоговой и экономической политике Законодательного собрания Камчатского края одобрил предложенные правительством края меры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых, сообщает пресс-служба краевого парламента.На поддержку МСП края планируется направить 400 миллионов рублей.Проект бюджета после публичных слушаний 17 ноября будет вынесен на 43-ю сессию законодательного собрания."В проекте бюджета на 2021 год заложен значительный объем средств на содействие малому и среднему бизнесу – более 400 миллионов рублей. По мнению депутатов, эти деньги – в формате различных грантов, субсидий, иных форм помощи – поддержат предпринимателей Камчатки в развитии уже действующего бизнеса и реализации новых проектов. Это создание дополнительных рабочих мест, новые услуги для жителей края, налоговые поступления в дальнейшем", – сказал заместитель председателя комитета Владимир Агеев.По информации пресс-службы, планируется продолжить финансирование госпрограмм "Информационное общество в Камчатском крае", "Совершенствование управлением госимуществом в Камчатском крае", "Управление государственными финансами", "Развитие экономической и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае". "На инвестиционные мероприятия в следующем году планируется направить более шести миллиардов рублей. В перечень объектов, в частности, вошли строительство первой очереди Камчатской краевой больницы, продолжение строительства жилых домов в Вилючинске, завершение строительства ФОКа "Водник", детского сада на проспекте Циолковского, нового корпуса школы № 33 в Петропавловске и других объектов", — добавил Агеев.
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вилючинск, камчатский край
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя — РИА Новости.
Комитет по бюджетной, налоговой и экономической политике Законодательного собрания Камчатского края
одобрил предложенные правительством края меры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых, сообщает пресс-служба краевого парламента.
На поддержку МСП края планируется направить 400 миллионов рублей.
Проект бюджета после публичных слушаний 17 ноября будет вынесен на 43-ю сессию законодательного собрания.
"В проекте бюджета на 2021 год заложен значительный объем средств на содействие малому и среднему бизнесу – более 400 миллионов рублей. По мнению депутатов, эти деньги – в формате различных грантов, субсидий, иных форм помощи – поддержат предпринимателей Камчатки в развитии уже действующего бизнеса и реализации новых проектов. Это создание дополнительных рабочих мест, новые услуги для жителей края, налоговые поступления в дальнейшем", – сказал заместитель председателя комитета Владимир Агеев.
По информации пресс-службы, планируется продолжить финансирование госпрограмм "Информационное общество в Камчатском крае", "Совершенствование управлением госимуществом в Камчатском крае", "Управление государственными финансами", "Развитие экономической и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае".
"На инвестиционные мероприятия в следующем году планируется направить более шести миллиардов рублей. В перечень объектов, в частности, вошли строительство первой очереди Камчатской краевой больницы, продолжение строительства жилых домов в Вилючинске
, завершение строительства ФОКа "Водник", детского сада на проспекте Циолковского, нового корпуса школы № 33 в Петропавловске и других объектов", — добавил Агеев.