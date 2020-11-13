Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/podderzhka-1584495262.html
Власти Ставрополья направят на поддержку бизнеса 500 миллионов рублей
Власти Ставрополья направят на поддержку бизнеса 500 миллионов рублей
Власти Ставропольского края в 2021 году направят 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса в регионе, сообщает краевое министерство экономического развития. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:24
2020-11-13T15:24
ставропольский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1400x0_80_0_0_11b37bef3fe59118eaab907eadf59cbd.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Власти Ставропольского края в 2021 году направят 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса в регионе, сообщает краевое министерство экономического развития.Как уточняют в ведомстве, средства пойдут на субсидирование приобретенного оборудования для модернизации производства, приобретенной техники и оборудования в лизинг, поддержку при создании сельхозкооперативов, развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, и другие востребованные направления, сообщили в региональном министерстве экономического развития.В министерстве напомнили, что в регионе действует целый комплекс краевых мер господдержки бизнеса. Так, гарантийный фонд Ставропольского края в текущем году выдал 90 поручительств на сумму почти в 780 миллионов рублей, что позволило привлечь более 1,4 миллиардов рублей кредитных ресурсов.Фонд микрофинансирования предоставил 347 микрозаймов на сумму почти 609 миллионов рублей, в том числе предпринимателям из пострадавших отраслей - 65 микрозаймов на сумму 84 миллионов рублей. Портфель активных микрозаймов составил 647 единиц.На базе Фонда поддержки предпринимательства действует первый в регионе центр "Мой бизнес", предоставляющий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки малому и среднему бизнесу. В течение года центр оказал услуги более чем 3 тысячам предпринимателей. В условиях пандемии работает "горячая линия "Мой бизнес".Кроме того, ежегодно за счет средств бюджета Ставропольского края реализуются программы поддержки предпринимательства в форме предоставления субсидий. Так, в текущем году на модернизацию производства и поддержку социального предпринимательства выделены 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583736017.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_118:0:2818:2025_1400x0_80_0_0_9aa9dbe5d5d9c2e8b7335fc8acb22a1c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край, экономика

Власти Ставрополья направят на поддержку бизнеса 500 миллионов рублей

15:24 13.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Власти Ставропольского края в 2021 году направят 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса в регионе, сообщает краевое министерство экономического развития.
Как уточняют в ведомстве, средства пойдут на субсидирование приобретенного оборудования для модернизации производства, приобретенной техники и оборудования в лизинг, поддержку при создании сельхозкооперативов, развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, и другие востребованные направления, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
В министерстве напомнили, что в регионе действует целый комплекс краевых мер господдержки бизнеса. Так, гарантийный фонд Ставропольского края в текущем году выдал 90 поручительств на сумму почти в 780 миллионов рублей, что позволило привлечь более 1,4 миллиардов рублей кредитных ресурсов.
Фонд микрофинансирования предоставил 347 микрозаймов на сумму почти 609 миллионов рублей, в том числе предпринимателям из пострадавших отраслей - 65 микрозаймов на сумму 84 миллионов рублей. Портфель активных микрозаймов составил 647 единиц.
На базе Фонда поддержки предпринимательства действует первый в регионе центр "Мой бизнес", предоставляющий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки малому и среднему бизнесу. В течение года центр оказал услуги более чем 3 тысячам предпринимателей. В условиях пандемии работает "горячая линия "Мой бизнес".
Кроме того, ежегодно за счет средств бюджета Ставропольского края реализуются программы поддержки предпринимательства в форме предоставления субсидий. Так, в текущем году на модернизацию производства и поддержку социального предпринимательства выделены 100 миллионов рублей.
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 13:23Распространение нового коронавируса
Ставрополье получит еще 2,4 тысячи доз вакцины от коронавируса
 
Ставропольский крайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния