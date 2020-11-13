https://ria.ru/20201113/podderzhka-1584495262.html

Власти Ставрополья направят на поддержку бизнеса 500 миллионов рублей

Власти Ставрополья направят на поддержку бизнеса 500 миллионов рублей

Власти Ставропольского края в 2021 году направят 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса в регионе, сообщает краевое министерство экономического развития. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:24

2020-11-13T15:24

2020-11-13T15:24

ставропольский край

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Власти Ставропольского края в 2021 году направят 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса в регионе, сообщает краевое министерство экономического развития.Как уточняют в ведомстве, средства пойдут на субсидирование приобретенного оборудования для модернизации производства, приобретенной техники и оборудования в лизинг, поддержку при создании сельхозкооперативов, развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, и другие востребованные направления, сообщили в региональном министерстве экономического развития.В министерстве напомнили, что в регионе действует целый комплекс краевых мер господдержки бизнеса. Так, гарантийный фонд Ставропольского края в текущем году выдал 90 поручительств на сумму почти в 780 миллионов рублей, что позволило привлечь более 1,4 миллиардов рублей кредитных ресурсов.Фонд микрофинансирования предоставил 347 микрозаймов на сумму почти 609 миллионов рублей, в том числе предпринимателям из пострадавших отраслей - 65 микрозаймов на сумму 84 миллионов рублей. Портфель активных микрозаймов составил 647 единиц.На базе Фонда поддержки предпринимательства действует первый в регионе центр "Мой бизнес", предоставляющий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки малому и среднему бизнесу. В течение года центр оказал услуги более чем 3 тысячам предпринимателей. В условиях пандемии работает "горячая линия "Мой бизнес".Кроме того, ежегодно за счет средств бюджета Ставропольского края реализуются программы поддержки предпринимательства в форме предоставления субсидий. Так, в текущем году на модернизацию производства и поддержку социального предпринимательства выделены 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583736017.html

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ставропольский край, экономика