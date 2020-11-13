https://ria.ru/20201113/podderzhka-1584410492.html

Правительство готовит новые меры поддержки цифровой отрасли

Правительство готовит новые меры поддержки цифровой отрасли

Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, включая обнуление "налога на Google", льготы для игровой индустрии, социальных сетей РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:40

2020-11-13T08:40

2020-11-13T08:40

дмитрий чернышенко

российский экспортный центр (рэц)

центральный банк рф (цб рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, включая обнуление "налога на Google", льготы для игровой индустрии, социальных сетей и мессенджеров, а также разрешение рекламы алкоголя в онлайн-кинотеатрах, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко.По данным издания, Чернышенко поручил Минцифры до 20 ноября внести в правительство проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Как отмечает газета, из документов следует, что в проект вошли 88 мер по 12 сегментам рынка. Сообщается также, что до 13 ноября министерство должно согласовать проект с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром (РЭЦ) и АНО "Цифровая экономика".Кроме того, предложено создать российский магазин приложений для игр, причем для игр по зарубежной лицензии порог выплат правообладателям планируется повысить до 70% с 30%, отмечает издание. Для поддержки онлайн-кинотеатров предлагается снизить ставку НДС до 10% на подписку на них, законодательно закрепить "антипиратский меморандум" и разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя в онлайн-сервисах и на ТВ.По данным издания, из документов следует, что ФНС поддержала вычет НДС при экспорте IT-решений, но вместе с ЦБ выступила против отмены валютного контроля для IT-сектора, поскольку это нарушит принципы валютного регулирования. "По мнению ФНС, снижение НДС для онлайн-кинотеатров грозит налоговыми спорами, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета. Минздрав и ФАС выступили против снятия ограничений по рекламе лекарств", - пишет газета.В аппарате Чернышенко не ответили на запрос издания, в Минцифры сообщили, что продолжают работу над мерами поддержки IT-отрасли в диалоге с ведомствами.

https://ria.ru/20201112/kanikuly-1584296186.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, российский экспортный центр (рэц), центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика