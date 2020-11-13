Правительство готовит новые меры поддержки цифровой отрасли
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ Доме правительства РФ перед началом заседания
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, включая обнуление "налога на Google", льготы для игровой индустрии, социальных сетей и мессенджеров, а также разрешение рекламы алкоголя в онлайн-кинотеатрах, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По данным издания, Чернышенко поручил Минцифры до 20 ноября внести в правительство проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Как отмечает газета, из документов следует, что в проект вошли 88 мер по 12 сегментам рынка. Сообщается также, что до 13 ноября министерство должно согласовать проект с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром (РЭЦ) и АНО "Цифровая экономика".
"Помимо уже анонсированного освобождения российских IT-компаний от НДС на рекламные услуги за рубежом, предлагается отменить валютный контроль для IT-сектора и провести межправительственные переговоры для облегчения доступа российских разработчиков игр на китайский рынок. Среди других мер предлагается ввести вычет НДС при лицензировании программного обеспечения (ПО) иностранными пользователями (так называемый "налог на Google"), в случае если ПО включено в реестр отечественного", - пишет газета.
Кроме того, предложено создать российский магазин приложений для игр, причем для игр по зарубежной лицензии порог выплат правообладателям планируется повысить до 70% с 30%, отмечает издание. Для поддержки онлайн-кинотеатров предлагается снизить ставку НДС до 10% на подписку на них, законодательно закрепить "антипиратский меморандум" и разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя в онлайн-сервисах и на ТВ.
По данным издания, из документов следует, что ФНС поддержала вычет НДС при экспорте IT-решений, но вместе с ЦБ выступила против отмены валютного контроля для IT-сектора, поскольку это нарушит принципы валютного регулирования. "По мнению ФНС, снижение НДС для онлайн-кинотеатров грозит налоговыми спорами, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета. Минздрав и ФАС выступили против снятия ограничений по рекламе лекарств", - пишет газета.
В аппарате Чернышенко не ответили на запрос издания, в Минцифры сообщили, что продолжают работу над мерами поддержки IT-отрасли в диалоге с ведомствами.