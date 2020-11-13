Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/pnevmoniya-1584517465.html
Мясников рассказал, как снизить риск возникновения пневмонии
Мясников рассказал, как снизить риск возникновения пневмонии
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" дал советы по защите от пневмонии. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:04
2020-11-13T17:04
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1400x0_80_0_0_75ae4985d256b5faeba0c5486cf04b35.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" дал советы по защите от пневмонии.Он подчеркнул, что его рекомендации касаются заболеваний, вызванных не только коронавирусом.Мясников пояснил, что пневмония поражает, в основном, людей пожилого возраста, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Также пневмонии подвержены и люди с ожирением. Они, как пояснил врач, обязаны "перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть".В первую очередь, это касается гриппа. Он подчеркнул, что вакцина не дает стопроцентную гарантию защиты, однако с ней болезнь не будет протекать в тяжелой форме."Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые", — объяснил медик.Он призвал также сделать прививки от пневмококка, гепатита B и коронавируса. Также людям без селезенки стоит сделать прививку и от менингококка. Беременным он настоятельно рекомендовал привиться от гриппа и от столбняка.Кроме того, Мясников призвал людей из групп риска тщательно, особенно зимой, следить за своим самочувствием. По его словам, часть болезней протекает бессимптомно. Пропуск приема необходимых лекарств может стоить дорого. Он также напомнил о важности физических нагрузок и закаливания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/rabota-1584439949.html
https://ria.ru/20201112/pnevmoniya-1584223658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_e5ad753097eaa00bdbe2c26b1493be52.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Мясников рассказал, как снизить риск возникновения пневмонии

17:04 13.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" дал советы по защите от пневмонии.
Он подчеркнул, что его рекомендации касаются заболеваний, вызванных не только коронавирусом.
Мясников пояснил, что пневмония поражает, в основном, людей пожилого возраста, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Также пневмонии подвержены и люди с ожирением. Они, как пояснил врач, обязаны "перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть".
В первую очередь, это касается гриппа. Он подчеркнул, что вакцина не дает стопроцентную гарантию защиты, однако с ней болезнь не будет протекать в тяжелой форме.
"Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые", — объяснил медик.
Офис - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
11:24Распространение нового коронавируса
Названа опасность возвращения на работу после COVID-19
Он призвал также сделать прививки от пневмококка, гепатита B и коронавируса. Также людям без селезенки стоит сделать прививку и от менингококка. Беременным он настоятельно рекомендовал привиться от гриппа и от столбняка.
Кроме того, Мясников призвал людей из групп риска тщательно, особенно зимой, следить за своим самочувствием. По его словам, часть болезней протекает бессимптомно. Пропуск приема необходимых лекарств может стоить дорого. Он также напомнил о важности физических нагрузок и закаливания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач анализирует рентген легких - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 09:45
Роспотребнадзор перечислил наиболее подверженные пневмонии группы россиян
 
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния