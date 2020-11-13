https://ria.ru/20201113/pnevmoniya-1584517465.html

Мясников рассказал, как снизить риск возникновения пневмонии

Мясников рассказал, как снизить риск возникновения пневмонии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" дал советы по защите от пневмонии. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:04

2020-11-13T17:04

2020-11-13T17:04

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" дал советы по защите от пневмонии.Он подчеркнул, что его рекомендации касаются заболеваний, вызванных не только коронавирусом.Мясников пояснил, что пневмония поражает, в основном, людей пожилого возраста, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Также пневмонии подвержены и люди с ожирением. Они, как пояснил врач, обязаны "перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть".В первую очередь, это касается гриппа. Он подчеркнул, что вакцина не дает стопроцентную гарантию защиты, однако с ней болезнь не будет протекать в тяжелой форме."Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые", — объяснил медик.Он призвал также сделать прививки от пневмококка, гепатита B и коронавируса. Также людям без селезенки стоит сделать прививку и от менингококка. Беременным он настоятельно рекомендовал привиться от гриппа и от столбняка.Кроме того, Мясников призвал людей из групп риска тщательно, особенно зимой, следить за своим самочувствием. По его словам, часть болезней протекает бессимптомно. Пропуск приема необходимых лекарств может стоить дорого. Он также напомнил о важности физических нагрузок и закаливания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/rabota-1584439949.html

https://ria.ru/20201112/pnevmoniya-1584223658.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество