https://ria.ru/20201113/platezhi-1584441504.html

Банкам продлили срок ввода оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей

Банкам продлили срок ввода оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей

Системно значимые банки будут обязаны обеспечить оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией - с 1... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:30

2020-11-13T11:30

2020-11-13T11:30

россия

система быстрых платежей (сбп)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Системно значимые банки будут обязаны обеспечить оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года, говорится в сообщении Банка России."С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года. Соответствующие изменения в положение "О платежной системе Банка России" зарегистрировал Минюст", - сказано в сообщении."К этому времени кредитные организации также обязаны будут настроить проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому. Внедрять эти сервисы банки могут и раньше, по мере готовности", - уточняет регулятор.Кроме того, положение предусматривает возможность использования мобильного приложения НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом также без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий.Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, с ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Ранее предполагалось, что системно значимые российские банки могут обязать внедрить оплату товаров и услуг по QR-коду и обеспечить проведение операций по инициативе получателя средств с июля 2021 года.

https://ria.ru/20200824/moshenniki-1576219284.html

https://ria.ru/20200905/karta-1576808636.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, система быстрых платежей (сбп), центральный банк рф (цб рф), экономика