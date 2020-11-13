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Банкам продлили срок ввода оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
Банкам продлили срок ввода оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
Системно значимые банки будут обязаны обеспечить оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией - с 1... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:30
2020-11-13T11:30
россия
система быстрых платежей (сбп)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Системно значимые банки будут обязаны обеспечить оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года, говорится в сообщении Банка России."С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года. Соответствующие изменения в положение "О платежной системе Банка России" зарегистрировал Минюст", - сказано в сообщении."К этому времени кредитные организации также обязаны будут настроить проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому. Внедрять эти сервисы банки могут и раньше, по мере готовности", - уточняет регулятор.Кроме того, положение предусматривает возможность использования мобильного приложения НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом также без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий.Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, с ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Ранее предполагалось, что системно значимые российские банки могут обязать внедрить оплату товаров и услуг по QR-коду и обеспечить проведение операций по инициативе получателя средств с июля 2021 года.
https://ria.ru/20200824/moshenniki-1576219284.html
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россия, система быстрых платежей (сбп), центральный банк рф (цб рф), экономика

Банкам продлили срок ввода оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей

11:30 13.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек держит смартфон с изображением QR-кода
Человек держит смартфон с изображением QR-кода - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Системно значимые банки будут обязаны обеспечить оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года, говорится в сообщении Банка России.
"С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года. Соответствующие изменения в положение "О платежной системе Банка России" зарегистрировал Минюст", - сказано в сообщении.
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"К этому времени кредитные организации также обязаны будут настроить проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому. Внедрять эти сервисы банки могут и раньше, по мере готовности", - уточняет регулятор.
Кроме того, положение предусматривает возможность использования мобильного приложения НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом также без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий.
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, с ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Ранее предполагалось, что системно значимые российские банки могут обязать внедрить оплату товаров и услуг по QR-коду и обеспечить проведение операций по инициативе получателя средств с июля 2021 года.
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