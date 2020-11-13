https://ria.ru/20201113/peskov-1584423528.html

Песков заявил, что Россия не позволит США вмешиваться в дела Москвы

Песков заявил, что Россия не позволит США вмешиваться в дела Москвы

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, не позволит и Америке вмешиваться в свои внутренние дела, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:09

2020-11-13T10:09

2020-11-13T11:17

владимир путин

москва

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, не позволит и Америке вмешиваться в свои внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться во внутренние дела Америки. Но и не позволим никогда Америке вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия, говоря о прошедших в США выборах.Он напомнил также о заявлениях президента РФ Владимира Путина относительно того, что Россия проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать с любым президентом, которого выберут американцы. При этом Москве, конечно, больше импонировал бы президент, который захочет "хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения", упомянул Песков."Вот эту константу президент неоднократно озвучивал на разных форумах, в двусторонних беседах. По идее, это должно было уже много раз дойти до сознания рядового даже американца", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, дмитрий песков, сша, в мире