https://ria.ru/20201113/peskov-1584423528.html
Песков заявил, что Россия не позволит США вмешиваться в дела Москвы
Песков заявил, что Россия не позволит США вмешиваться в дела Москвы
Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, не позволит и Америке вмешиваться в свои внутренние дела, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:09
2020-11-13T10:09
2020-11-13T11:17
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дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, не позволит и Америке вмешиваться в свои внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться во внутренние дела Америки. Но и не позволим никогда Америке вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия, говоря о прошедших в США выборах.Он напомнил также о заявлениях президента РФ Владимира Путина относительно того, что Россия проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать с любым президентом, которого выберут американцы. При этом Москве, конечно, больше импонировал бы президент, который захочет "хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения", упомянул Песков."Вот эту константу президент неоднократно озвучивал на разных форумах, в двусторонних беседах. По идее, это должно было уже много раз дойти до сознания рядового даже американца", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, дмитрий песков, сша, в мире