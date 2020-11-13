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Песков заявил, что Россия не позволит США вмешиваться в дела Москвы
Песков заявил, что Россия не позволит США вмешиваться в дела Москвы
Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, не позволит и Америке вмешиваться в свои внутренние дела, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:09
2020-11-13T11:17
владимир путин
москва
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, не позволит и Америке вмешиваться в свои внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться во внутренние дела Америки. Но и не позволим никогда Америке вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия, говоря о прошедших в США выборах.Он напомнил также о заявлениях президента РФ Владимира Путина относительно того, что Россия проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать с любым президентом, которого выберут американцы. При этом Москве, конечно, больше импонировал бы президент, который захочет "хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения", упомянул Песков."Вот эту константу президент неоднократно озвучивал на разных форумах, в двусторонних беседах. По идее, это должно было уже много раз дойти до сознания рядового даже американца", - добавил представитель Кремля.
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владимир путин, москва, дмитрий песков, сша, в мире

Песков заявил, что Россия не позволит США вмешиваться в дела Москвы

10:09 13.11.2020 (обновлено: 11:17 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, не позволит и Америке вмешиваться в свои внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться во внутренние дела Америки. Но и не позволим никогда Америке вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия, говоря о прошедших в США выборах.
Он напомнил также о заявлениях президента РФ Владимира Путина относительно того, что Россия проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать с любым президентом, которого выберут американцы. При этом Москве, конечно, больше импонировал бы президент, который захочет "хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения", упомянул Песков.
"Вот эту константу президент неоднократно озвучивал на разных форумах, в двусторонних беседах. По идее, это должно было уже много раз дойти до сознания рядового даже американца", - добавил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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