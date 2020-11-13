https://ria.ru/20201113/peskov-1584423107.html

Песков объяснил более низкую смертность от COVID-19 в России, чем в США

Песков объяснил более низкую смертность от COVID-19 в России, чем в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил более низкую, чем в США, смертность от COVID в РФ превентивными мерами, введенными ограничениями,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:07

2020-11-13T10:07

2020-11-13T10:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил более низкую, чем в США, смертность от COVID в РФ превентивными мерами, введенными ограничениями, включая масочный режим, дисциплиной россиян.Он также отметил, что, например, в США люди выходили на демонстрации, не соблюдали мер безопасности. "У нас все-таки более дисциплинированно в этом плане", - добавил Песков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584430804.html

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коронавирус covid-19, сша, общество