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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/peskov-1584423107.html
Песков объяснил более низкую смертность от COVID-19 в России, чем в США
Песков объяснил более низкую смертность от COVID-19 в России, чем в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил более низкую, чем в США, смертность от COVID в РФ превентивными мерами, введенными ограничениями,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:07
2020-11-13T10:55
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил более низкую, чем в США, смертность от COVID в РФ превентивными мерами, введенными ограничениями, включая масочный режим, дисциплиной россиян.Он также отметил, что, например, в США люди выходили на демонстрации, не соблюдали мер безопасности. "У нас все-таки более дисциплинированно в этом плане", - добавил Песков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, общество

Песков объяснил более низкую смертность от COVID-19 в России, чем в США

10:07 13.11.2020 (обновлено: 10:55 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил более низкую, чем в США, смертность от COVID в РФ превентивными мерами, введенными ограничениями, включая масочный режим, дисциплиной россиян.

"За счет превентивных мер. За счет мер, которые способствуют снижению темпов распространения инфекции - ограничения, которые вводились, масочный режим", - сказал Песков в интервью RT.

Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 10:46Распространение нового коронавируса
Песков прокомментировал ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19
Он также отметил, что, например, в США люди выходили на демонстрации, не соблюдали мер безопасности. "У нас все-таки более дисциплинированно в этом плане", - добавил Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАОбщество
 
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