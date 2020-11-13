Песков: Россия проявит уважение к любому выбору американского народа
10:04 13.11.2020 (обновлено: 11:13 13.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил, что Россия проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать с любым президентом, которого выберут американцы.
"Достаточно давно об этом сказал сам президент (Владимир) Путин. Он сказал, что это не наше дело. Мы проявим уважение к любому выбору американского народа - это раз. Второе: мы будем работать с любым президентом, которого выберут сами американцы", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия, говоря о результатах выборов в США.
"И третье: конечно, нам больше импонировал бы все-таки президент, который захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения", - добавил представитель Кремля.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал демократ Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.