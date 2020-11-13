https://ria.ru/20201113/peskov-1584422318.html

Песков: Россия проявит уважение к любому выбору американского народа

Песков: Россия проявит уважение к любому выбору американского народа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил, что Россия проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:04

2020-11-13T10:04

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выборы президента сша — 2020

дмитрий песков

сша

политика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил, что Россия проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать с любым президентом, которого выберут американцы."И третье: конечно, нам больше импонировал бы все-таки президент, который захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения", - добавил представитель Кремля.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал демократ Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584402530.html

сша

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дмитрий песков, сша, политика